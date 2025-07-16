Популярной актрисе грозит жесткий штраф за нарушение закона

Актрисе Яне Трояновой (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) грозит в России два штрафа за нарушение закона об иноагентах. В общей сложности их размер может доходить до ста тысяч рублей. Это следует из материалов на актрису.
«В отношении актрисы Трояновой составлено два протокола: за непредоставление сведений о деятельности иноагента и за публикации без маркировки иноагента (по части 2 и части 4 статьи 19.34 КоАП РФ)... Совокупный размер штрафов по двум протоколам может доходить до ста тысяч рублей», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении материалы.
Троянова заочно арестована в России. Такое решение принял Мосгорсуд, рассматривая дело о возбуждении ненависти или вражды. Сейчас Троянова живет за границей. Ранее URA.RU сообщало, что Троянова* поддержала призыв убивать русских детей.
*Яна Троянова — признана Минюстом иноагентом на территории РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
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