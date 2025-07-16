Популярной актрисе грозит жесткий штраф за нарушение закона

Актрисе Трояновой* грозят штрафы на 100 тысяч за нарушение закона об иноагентах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сумма штрафов, которые грозят Трояновой*, достигает ста тысяч рублей
Сумма штрафов, которые грозят Трояновой*, достигает ста тысяч рублей Фото:

Актрисе Яне Трояновой (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) грозит в России два штрафа за нарушение закона об иноагентах. В общей сложности их размер может доходить до ста тысяч рублей. Это следует из материалов на актрису.

«В отношении актрисы Трояновой составлено два протокола: за непредоставление сведений о деятельности иноагента и за публикации без маркировки иноагента (по части 2 и части 4 статьи 19.34 КоАП РФ)... Совокупный размер штрафов по двум протоколам может доходить до ста тысяч рублей», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении материалы.

Троянова заочно арестована в России. Такое решение принял Мосгорсуд, рассматривая дело о возбуждении ненависти или вражды. Сейчас Троянова живет за границей. Ранее URA.RU сообщало, что Троянова* поддержала призыв убивать русских детей.

*Яна Троянова — признана Минюстом иноагентом на территории РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актрисе Яне Трояновой (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) грозит в России два штрафа за нарушение закона об иноагентах. В общей сложности их размер может доходить до ста тысяч рублей. Это следует из материалов на актрису. «В отношении актрисы Трояновой составлено два протокола: за непредоставление сведений о деятельности иноагента и за публикации без маркировки иноагента (по части 2 и части 4 статьи 19.34 КоАП РФ)... Совокупный размер штрафов по двум протоколам может доходить до ста тысяч рублей», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении материалы. Троянова заочно арестована в России. Такое решение принял Мосгорсуд, рассматривая дело о возбуждении ненависти или вражды. Сейчас Троянова живет за границей. Ранее URA.RU сообщало, что Троянова* поддержала призыв убивать русских детей. *Яна Троянова — признана Минюстом иноагентом на территории РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...