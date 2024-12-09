Суд заочно арестовал екатеринбургскую актрису Яну Троянову*

09 декабря 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

Заседание по делу Трояновой* прошло 4 декабря Фото: Александр Мамаев © URA.RU Московский горсуд заочно арестовал екатеринбургскую актрису Яну Троянову (признана иноагентом, внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщил источник. «Актрису заочно арестовал Мосгорсуд по статье о возбуждении ненависти или вражды», — передает РЕН ТВ слова собеседника. Заседание прошло 4 декабря. Ранее Троянова поддержала призывы убивать русских детей. По ее мнению, граждане РФ этого заслуживают. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить слова актрисы. На данный момент она живет за границей. *Яна Троянова признана иноагентом, внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московский горсуд заочно арестовал екатеринбургскую актрису Яну Троянову (признана иноагентом, внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщил источник. «Актрису заочно арестовал Мосгорсуд по статье о возбуждении ненависти или вражды», — передает РЕН ТВ слова собеседника. Заседание прошло 4 декабря. Ранее Троянова поддержала призывы убивать русских детей. По ее мнению, граждане РФ этого заслуживают. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить слова актрисы. На данный момент она живет за границей. *Яна Троянова признана иноагентом, внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов