15 июля 2025

Свердловчане жалуются на отсутствие грибов в лесах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В лесах нет грибов из-за отсутствия дождей
В лесах нет грибов из-за отсутствия дождей Фото:

В лесах Свердловской области из-за малого количество осадков пропадают грибы. За последние дни люди жалуются в социальных сетях, что весь лес пересох. О своей боли жители делятся со всех районов Свердловской области.

«4 часа колесили по лесам, березовым рощам. Лисы мелкие, сухие и потоптаны. Собрали чуть больше кило, хотелось почти реветь от расстройства», — рассказал жительница области в группе «Дары лесов Урала» в «ВКонтакте». Женщина искала грибы около города Нижние Серги.

В это же время в Ачитском районе лес почти полностью высох, из-за чего страдают грибы. «Лисички белого цвета, не хватает влаги и большого размера нет, а где солнечно сохнут на корню», — заявил пользователь Никита.

Около Серова грибов настолько мало, что все они влезают в руку. Горожане ждут дождь, чтобы как можно быстрее отправиться в лес.

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В лесах Свердловской области из-за малого количество осадков пропадают грибы. За последние дни люди жалуются в социальных сетях, что весь лес пересох. О своей боли жители делятся со всех районов Свердловской области. «4 часа колесили по лесам, березовым рощам. Лисы мелкие, сухие и потоптаны. Собрали чуть больше кило, хотелось почти реветь от расстройства», — рассказал жительница области в группе «Дары лесов Урала» в «ВКонтакте». Женщина искала грибы около города Нижние Серги. В это же время в Ачитском районе лес почти полностью высох, из-за чего страдают грибы. «Лисички белого цвета, не хватает влаги и большого размера нет, а где солнечно сохнут на корню», — заявил пользователь Никита. Около Серова грибов настолько мало, что все они влезают в руку. Горожане ждут дождь, чтобы как можно быстрее отправиться в лес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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