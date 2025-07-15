В лесах Свердловской области из-за малого количество осадков пропадают грибы. За последние дни люди жалуются в социальных сетях, что весь лес пересох. О своей боли жители делятся со всех районов Свердловской области.
«4 часа колесили по лесам, березовым рощам. Лисы мелкие, сухие и потоптаны. Собрали чуть больше кило, хотелось почти реветь от расстройства», — рассказал жительница области в группе «Дары лесов Урала» в «ВКонтакте». Женщина искала грибы около города Нижние Серги.
В это же время в Ачитском районе лес почти полностью высох, из-за чего страдают грибы. «Лисички белого цвета, не хватает влаги и большого размера нет, а где солнечно сохнут на корню», — заявил пользователь Никита.
Около Серова грибов настолько мало, что все они влезают в руку. Горожане ждут дождь, чтобы как можно быстрее отправиться в лес.
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