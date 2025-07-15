15 июля 2025

Власти Перми раскрыли, когда будет готов новый участок набережной Камы

В Перми готовность новой части набережной Камы достигла 80%
© Служба новостей «URA.RU»
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После завершения работ, пермскря набережная станет одной из самых длинных в РФ
После завершения работ, пермскря набережная станет одной из самых длинных в РФ Фото:

В Перми готовность новой части набережной Камы, пролегающей от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов, достигла 80%. Завершить работы планируется до конца 2025 года. Об этом сообщает Министерство транспорта Пермского края. 

«На нижней части набережной ведется устройство монолитной плиты и укладка тротуарной плитки. Параллельно завершается строительство детской площадки, оборудование для которой уже установлено. Ведется работа по обустройству коммуникации. Также идет работа на откосах набережной и озеленение территории», — сообщает telegram-канал ведомства.

В рамках проекта предусмотрено строительство двух новых зданий: пункта проката и многофункционального павильона с комнатой матери и ребенка, санузлом и техническими помещениями. На крыше здания проката разместится велопарковка, а на кровле павильона — зона отдыха с лавочками. Генеральным подрядчиком выступает ООО «ТехДорГрупп». 

В результате масштабной реконструкции протяженность набережной реки Камы в Перми станет одной из самых протяженных в России. Она превысит 3,5 километра.

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В Перми готовность новой части набережной Камы, пролегающей от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов, достигла 80%. Завершить работы планируется до конца 2025 года. Об этом сообщает Министерство транспорта Пермского края.  «На нижней части набережной ведется устройство монолитной плиты и укладка тротуарной плитки. Параллельно завершается строительство детской площадки, оборудование для которой уже установлено. Ведется работа по обустройству коммуникации. Также идет работа на откосах набережной и озеленение территории», — сообщает telegram-канал ведомства. В рамках проекта предусмотрено строительство двух новых зданий: пункта проката и многофункционального павильона с комнатой матери и ребенка, санузлом и техническими помещениями. На крыше здания проката разместится велопарковка, а на кровле павильона — зона отдыха с лавочками. Генеральным подрядчиком выступает ООО «ТехДорГрупп».  В результате масштабной реконструкции протяженность набережной реки Камы в Перми станет одной из самых протяженных в России. Она превысит 3,5 километра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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