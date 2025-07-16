Россияне дали понять, сколько денег нужно для счастья

Россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 257 тысяч рублей в месяц для того, чтобы быть счастливыми. Такое заключение, по итогам исследования, поделился сервис по поиску работы SuperJob.
«Согласно результатам свежего исследования, женщины скромнее в своих запросах: им достаточно 235 тысяч рублей, тогда как мужчинам требуется 280 тысяч рублей», — указано в материале РБК. Также отмечается, что люди, которые зарабатывают до 50 тысяч рублей ежемесячно, в среднем для счастья нужно 200 тысяч рублей. А тем, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, нужно 300 тысяч.
Авторы отметили, что средняя сумма в 257 тысяч рублей больше на 3%, по сравнению с тем, что было в сентябре 2024 года. А по сравнению с тем, что было 10 лет назад — на 47% больше. Выявлена закономерность роста суммы, которая связана с образованностью опрошенных. Люди получившие среднее специальное хотят получать 221 тысячу рублей, когда студенты, окончившие вуз, ждут заработную плату в 287 тысяч рублей.
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