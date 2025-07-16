ВСУ попытались атаковать Крым

МО: за ночь было сбито 8 беспилотников ВСУ
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Над Республикой Крым было сбито три беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ
Над Республикой Крым было сбито три беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую ночь было сбито восемь беспилотников ВСУ, в том числе над Республикой Крым. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указало ведомство в своем telegram-канале. Было сбито по три БПЛА над Республикой Крым и над акваторией Азовского моря. А также было сбито по одному беспилотнику ВСУ над Белгородской и Курской областями.

Ранее, 15 июля, БПЛА Украины атаковали Воронежскую область. В результате атаки пострадали 27 человек. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.

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За прошедшую ночь было сбито восемь беспилотников ВСУ, в том числе над Республикой Крым. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указало ведомство в своем telegram-канале. Было сбито по три БПЛА над Республикой Крым и над акваторией Азовского моря. А также было сбито по одному беспилотнику ВСУ над Белгородской и Курской областями. Ранее, 15 июля, БПЛА Украины атаковали Воронежскую область. В результате атаки пострадали 27 человек. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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