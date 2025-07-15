В Челябинске полковник полиции сбил велосипедиста

В Челябинске водитель кроссовера Toyota RAV4 на улице Энтузиастов 14 июля сбил 20-летнего велосипедиста. За рулем иномарки оказался замначальника челябинского областного главка МВД полковник полиции Виталий Седов. В ГУ МВД России по региону уточнили, что сейчас Седов находится в отпуске, в его отношении начата служебная проверка.
«В отношении сотрудника, находящегося в очередном отпуске, назначена служебная проверка. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут объективно изучены, им будет дана соответствующая оценка», — пояснили в пресс-службе главка полиции.
Очевидцы уточнили, что ДТП произошло при попытке автомобиля повернуть налево через сплошную линию разметки. Водитель не увидел велосипедиста и сбил его. Молодой человек не получил серьезных травм, он отправлен на амбулаторное лечение. В ходе аварии также пострадал дорогой шоссейный велосипед. Седов гарантировал, что оплатит лечение и ремонт.
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