15 июля 2025

В Челябинске полковник полиции сбил велосипедиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Велосипедист получил травмы, поврежден и сам велосипед (архивное фото)
Велосипедист получил травмы, поврежден и сам велосипед (архивное фото) Фото:

В Челябинске водитель кроссовера Toyota RAV4 на улице Энтузиастов 14 июля сбил 20-летнего велосипедиста. За рулем иномарки оказался замначальника челябинского областного главка МВД полковник полиции Виталий Седов. В ГУ МВД России по региону уточнили, что сейчас Седов находится в отпуске, в его отношении начата служебная проверка.

«В отношении сотрудника, находящегося в очередном отпуске, назначена служебная проверка. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут объективно изучены, им будет дана соответствующая оценка», — пояснили в пресс-службе главка полиции.

Очевидцы уточнили, что ДТП произошло при попытке автомобиля повернуть налево через сплошную линию разметки. Водитель не увидел велосипедиста и сбил его. Молодой человек не получил серьезных травм, он отправлен на амбулаторное лечение. В ходе аварии также пострадал дорогой шоссейный велосипед. Седов гарантировал, что оплатит лечение и ремонт. 

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В Челябинске водитель кроссовера Toyota RAV4 на улице Энтузиастов 14 июля сбил 20-летнего велосипедиста. За рулем иномарки оказался замначальника челябинского областного главка МВД полковник полиции Виталий Седов. В ГУ МВД России по региону уточнили, что сейчас Седов находится в отпуске, в его отношении начата служебная проверка. «В отношении сотрудника, находящегося в очередном отпуске, назначена служебная проверка. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут объективно изучены, им будет дана соответствующая оценка», — пояснили в пресс-службе главка полиции. Очевидцы уточнили, что ДТП произошло при попытке автомобиля повернуть налево через сплошную линию разметки. Водитель не увидел велосипедиста и сбил его. Молодой человек не получил серьезных травм, он отправлен на амбулаторное лечение. В ходе аварии также пострадал дорогой шоссейный велосипед. Седов гарантировал, что оплатит лечение и ремонт. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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