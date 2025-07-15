15 июля 2025

Самые опытные челябинцы готовы уехать ради карьеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Профессионалы своего дела охотнее готовы переезжать ради карьеры
Профессионалы своего дела охотнее готовы переезжать ради карьеры Фото:

В Челябинской области готовы уехать рад карьеры в другие города 16% жителей. Как показало исследование сервиса HeadHunter, в основном это хорошие профессионалы.

«Чаще всего уехать из родного региона ради построения карьеры готовы работающие жители ЯНАО (27%), далее идут ХМАО (21%), Свердловская, Челябинская и Тюменская области (по 16%). Реже всего покинуть регион ради новой работы готовы жители Курганской области (14%)», — заметили в HeadHunter.

Директор HeadHunter по Уралу Оксана Сидлецкая сказала URA.RU, что большой профессиональный опыт может быть стимулом для переезда ради дальнейшего развития карьеры». Руководитель выделила 22% резюме соискателей с опытом более 15 лет, где допускается возможность переезда.

Наиболее мобильные кандидаты находятся в возрастной группе от 19 до 40 лет. На их долю приходится более 70% резюме с отметкой «переезд возможен». Среди молодежи 19-30 лет таких резюме 35%, а среди профессионалов 31-40 лет — 34.

Эксперты выделили, что больше всего желание сменить место работы проявляют специалисты в области производства и сервисного обслуживания (10%), в строительстве и недвижимости (9%). Заинтересованность в переезде представляют и специалисты информтехнологий, менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов, рабочие (по 8%). В автобизнесе (0,4%), сфере спорта и красоты (0,3%), страховании (0,1%) готовность к переезду значительно меньше.

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В Челябинской области готовы уехать рад карьеры в другие города 16% жителей. Как показало исследование сервиса HeadHunter, в основном это хорошие профессионалы. «Чаще всего уехать из родного региона ради построения карьеры готовы работающие жители ЯНАО (27%), далее идут ХМАО (21%), Свердловская, Челябинская и Тюменская области (по 16%). Реже всего покинуть регион ради новой работы готовы жители Курганской области (14%)», — заметили в HeadHunter. Директор HeadHunter по Уралу Оксана Сидлецкая сказала URA.RU, что большой профессиональный опыт может быть стимулом для переезда ради дальнейшего развития карьеры». Руководитель выделила 22% резюме соискателей с опытом более 15 лет, где допускается возможность переезда. Наиболее мобильные кандидаты находятся в возрастной группе от 19 до 40 лет. На их долю приходится более 70% резюме с отметкой «переезд возможен». Среди молодежи 19-30 лет таких резюме 35%, а среди профессионалов 31-40 лет — 34. Эксперты выделили, что больше всего желание сменить место работы проявляют специалисты в области производства и сервисного обслуживания (10%), в строительстве и недвижимости (9%). Заинтересованность в переезде представляют и специалисты информтехнологий, менеджеры по продажам и обслуживанию клиентов, рабочие (по 8%). В автобизнесе (0,4%), сфере спорта и красоты (0,3%), страховании (0,1%) готовность к переезду значительно меньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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