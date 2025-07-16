Агент по недвижимости из Перми Оксана Алтай завоевала корону первой вице-мисс на конкурсе красоты Miss Global Universe 2025, который прошел с 1 по 6 июля в Сингапуре. Ей удалось стать лучшей среди красоток из более чем 20 стран Европы и Азии. На пути к победе девушке пришлось столкнуться с трудностями, завистью конкурсанток и изматывающим графиком. Как она смогла выделиться из толпы красавиц, выжить без телефона в другой стране и войти в топ-3 на международном конкурсе, Оксана Алтай рассказала в откровенной беседе URA.RU.
— Расскажите, это ваш первый опыт участия в международном конкурсе красоты? Как вы попали на проект?
— В российских конкурсах красоты участвую с 2018 года. Получила звание «Мисс зрительских симпатий» на проекте «Ты уникальная», «Мисс очарование» — на конкурсе «Мисс фитнес», входила в топ-3 пермского этапа проекта «Мисс Офис», ездила на конкурс Miss Supermodel Worlwide 2022. Второе место на Miss Global Universe 2025 — моя первая международная победа.
Я состою в пермском модельном агентстве «Фокус». Его директор Оксана Панфилова в 2022 году сама взяла престижную награду на Missis Supermodel Worlwide 2022. Именно она мне рассказала про конкурс Miss Global Universe. Я связалась с национальным директором проекта в России и мне прислали приглашение.
— Раз это не первый ваш проект, то подготовка, наверное, не заняла много времени?
— Многие думают, что участвовать в конкурсах красоты легко. Но это не так. Девушка, которая выиграла, жаловалась, как она устала и ей все надоело. Но так нельзя. Да, я тоже не робот, а человек. Очень устаю от режима, в котором проходит подготовка. Потом мне надо время на восстановление. Но мне очень нравится атмосфера конкурсов.
Конечно, было тяжело. Когда приехали на конкурс в Сингапур, мы спали по 2-3 часа. Ноги все были в мозолях. Программу нам составили очень насыщенную. Например, в 7 утра мы выезжали на экскурсии по Сингапуру и Индонезии, приезжали в 19:00-20:00. Полчаса ужинали, а затем шли на фотосессии, шоу талантов или пред-жюри. То есть некоторые этапы конкурса проходили не во время финала, а до него. Поэтому приходилось спать в автобусе.
Еще со мной на каждом конкурсе что-то случается. Мне, кажется, меня так испытвает судьба. В этот раз сломался телефон, и весь конкурс я была без связи.
— Как случилось, что сломался телефон? Как получилось прожить без него в другой стране?
— Это был сложный и интересный опыт. Я ехала из Перми сначала в Екатеринбург, потом была долгая пересадка на Пхукете, где у меня сломался кабель, и я не могла зарядить телефон. Купила в аэропорту новый, но это не помогло. Уже в Сингапуре мне дали power bank. В этот раз зарядить получилось, но экран загорелся зеленым, и телефон превратился в кирпич. Времени на ремонт или покупку нового уже не было.
Я прошла через все стадии от гнева до принятия. Но это ужасно неудобно. Я не знала сколько времени, не могла завести будильник. Пару раз проспала. Меня спасла национальный директор. Незадолго до поездки она купила себе новый телефон, но не успела перенести на него все данные, поэтому поехала с двумя гаджетами. Спустя несколько дней старый она смогла отдать мне. Но зайти в мессенджеры и соцсети не получилось, так как не было доступа к моему номеру телефона. Зато появился будильник и возможность снимать фото и видео.
Очень переживала из-за невозможности вести соцсети. На конкурсах красоты жюри и организаторы всегда обращают на это внимание. Если ты выделяешься онлайн, тебя замечают. Активность в соцсетях дает больше шансов на победу. Так как у меня такого преимущества не было, старалась выделяться офлайн. Но уже перестала рассчитывать на награду.
Хотя в отсутствии телефона были определенные плюсы. Так, вместо просмотра ленты в соцсетях в свободное время учила английский. Думаю, что это сыграло важную роль на пред-жюри и этапе с вопросами в финале. Конечно, на обратном пути было не по себе. Осталась наедине со своими мыслями. У меня была с собой тетрадка, и я как девочка сидела с дневником и туда записывала свои мысли. Это здорово, потому что мы постоянно сидим в телефонах и не замечаем красоты окружающего мира.
— Если не ожидали победы, какие эмоции испытали, когда объявили ваше имя?
— Сначала даже не поняла, какое место заняла. Была шокирована. Все происходило как в замедленном видео. Думала, что мне просто присудили одну из второстепенных номинаций. Даже расстроилась. Но потом была очень приятно удивлена.
— Расскажите подробнее про этапы конкурса. Что нужно было подготовить?
— Был этап пред-жюри. Нам заранее отправили 20 вопросов на английском языке, на которые нужно подготовить ответы. Участницам могли задать любой из них. Очень переживала из-за этого. Не скажу, что у меня плохо с английским. Но когда волнуешься, можно что-то забыть. Вопросы разные. Например, важен ли для тебя брак? Что для тебя означает успех? Как описать красоту слепому ребенку? Также жюри надо было подготовить журнал о себе. Я собрала фотографии с небольшой информацией.
Кроме этого, необходимо было представить творческий номер, видео о себе и своей стране. В программе финала стояли выходы в купальниках, коктейльных платьях, национальных костюмах и снова этап с вопросами от жюри.
На подготовку в Перми у меня был всего месяц. Это очень мало. Я понимала, что это международный конкурс и сделать надо все на уровне.
— Какой национальный костюм подготовили? Он символизировал Пермский край или всю страну?
— Перед поездкой организаторы отправили нам список нарядов. Также было указано, каких цветов они должны быть. Один из самых эффектных — национальный костюм. Так как я представляла всю страну, а не только регион, мой наряд символизировал русскую зиму. Верх платья был вышит блестящими камнями, внизу сделали длинную юбку с перьями. Добавили полупрозрачную накидку и кокошник. Наряд стал воплощением магии России. Сверкающее платье напоминало заснеженные просторы под луной, а пышный подол струился как у балерины. Перья мягко колыхались словно лебединые крылья. Образ также был вдохновлен балетом «Лебединое озеро».
— А как поступили с творческим номером?
— Тут уже не было привязки к стране. Вообще я пою и танцую. Но для подготовки песни на английском языке уже не было времени, поэтому остановилась на танце. Сначала хотела воплотить образ птицы феникс. Это универсальный образ, который складывает положительное отношение о любой стране. Но хореограф сказал, что видит меня в образе куклы Барби.
Идея номера заключалась в том, что сначала я изображала неживую куклу, которая постепенно превратилась в девушку. Смысл мы заложили такой, что в детстве все играют в куклы и мечтают об идеальном мире. Но взрослым стоит помнить, что за каждым идеальным образом стоит настоящий человек. Важно видеть внутреннюю красоту каждого, а не внешнюю.
— Говорят, что на конкурсах красоты жесткая конкуренция. Участницы могут испортить друг другу наряды или нанести другой вред. Как у вас сложились взаимоотношения?
— Да, слышала о таком, но не видела. Возможно, на каких-то проектах так и есть. Но, в целом, у нас сложились хорошие отношения. Не скажу, что мы стали близкими подругами. Хотя ближе к концу конкуренция стала сильно ощущаться. Были неловкие моменты, когда в узких проходах на мое платье могли якобы случайно наступить.
Также обычно на конкурсах на общих фото стараюсь вставать в центре. Не распихиваю других, а аккуратно занимаю свое место. Другим это, видимо, не понравилось и они начали меня смещать. Косые взгляды замечала. Но до порчи вещей не доходило.
— Кроме церемонии награждения были положительные моменты, которые еще долго не сможете забыть?
— Нам сделали потрясающий сюрприз. Устроили невероятной красоты салют. Он шел 20 минут. Раньше я такого никогда не видела.
— Кроме короны и титула были другие призы?
— Победительницу зовут в качестве жюри на конкурс в следующем году. У тех, кто вошел в топ-3 тоже есть такой шанс. Пока не утверждаю, что точно поеду, но такую возможность не исключаю.
— Уже строите дальнейшие планы в модельном бизнесе? Продолжите участвовать в конкурсах красоты?
— Да, но это должен быть проект мирового масштаба. Если будет возможность, конечно поеду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!