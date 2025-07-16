В жилом доме в Новосибирской области вынесло стены после взрыва

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Сразу после взрыва прибыли спасатели и экстренные службы (архивное фото)
Сразу после взрыва прибыли спасатели и экстренные службы (архивное фото) Фото:

В поселке Красный Яр Новосибирской области произошел взрыв в жилом доме №11. Инцидент случился на втором этаже здания, в результате чего были частично разрушены стены.

По данным telegram-канала АСТ-54 Black, дом был газифицирован, и именно утечка бытового газа рассматривается как основная версия случившегося. Сразу после взрыва на место происшествия прибыли спасатели и экстренные службы. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Спасатели продолжают работу по осмотру помещений.

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В поселке Красный Яр Новосибирской области произошел взрыв в жилом доме №11. Инцидент случился на втором этаже здания, в результате чего были частично разрушены стены. По данным telegram-канала АСТ-54 Black, дом был газифицирован, и именно утечка бытового газа рассматривается как основная версия случившегося. Сразу после взрыва на место происшествия прибыли спасатели и экстренные службы. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Спасатели продолжают работу по осмотру помещений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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