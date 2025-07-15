Десять автобусных и троллейбусных маршрутов изменили в Екатеринбурге

Общественный транспорт будет проезжать одну из остановок
В Екатеринбурге временно изменили маршруты автобусов №60, 65, 77, 89, 100 и троллейбусов №25, 27, 31, 35, 36. Транспорт перестал останавливаться на остановке «Куйбышева», сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.
«Перед перекрестком Белинского — Куйбышева в сторону остановки „Гостиница Центральная“ „Водоканал“ будет заменять трубу. Планируется, что работы займут три дня», — следует из поста.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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