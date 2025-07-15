15 июля 2025

Десять автобусных и троллейбусных маршрутов изменили в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественный транспорт будет проезжать одну из остановок
Общественный транспорт будет проезжать одну из остановок Фото:

В Екатеринбурге временно изменили маршруты автобусов №60, 65, 77, 89, 100 и троллейбусов №25, 27, 31, 35, 36. Транспорт перестал останавливаться на остановке «Куйбышева», сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.

«Перед перекрестком Белинского — Куйбышева в сторону остановки „Гостиница Центральная“ „Водоканал“ будет заменять трубу. Планируется, что работы займут три дня», — следует из поста.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге временно изменили маршруты автобусов №60, 65, 77, 89, 100 и троллейбусов №25, 27, 31, 35, 36. Транспорт перестал останавливаться на остановке «Куйбышева», сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «Перед перекрестком Белинского — Куйбышева в сторону остановки „Гостиница Центральная“ „Водоканал“ будет заменять трубу. Планируется, что работы займут три дня», — следует из поста. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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