Участница проекта «Женский стендап» Джабраилова бесплатно выступит в Челябинске

Фудмаркет «Белый рынок» в Челябинске отметит шестой день рождения фестивалем «Беллочелло». Главным гостем станет участница проекта «Женский стендап» Надя Джабраилова, сообщают на официальном сайте магазина.
«Фудмаркет „Белый рынок“. Приготовьтесь к дню, полному музыки, танцев и ярких эмоций. В программе: остроумные шутки и искрометный юмор от Нади Джабраиловой, а также концерт группы Fonetica», — уточняют на сайте.
Развлекательная программа начнется в 11:00 и включит в себя не только выступление комикессы, но и сеты от DJ Sidorov, конкурсы и розыгрыши с призами. Вести праздник будут Виталий Ботов и Андрей Рымарь. Вход на мероприятие свободный.
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