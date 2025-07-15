15 июля 2025

Участница проекта «Женский стендап» Джабраилова бесплатно выступит в Челябинске

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Концерт состоится в начале августа
Концерт состоится в начале августа Фото:

Фудмаркет «Белый рынок» в Челябинске отметит шестой день рождения фестивалем «Беллочелло». Главным гостем станет участница проекта «Женский стендап» Надя Джабраилова, сообщают на официальном сайте магазина.

«Фудмаркет „Белый рынок“. Приготовьтесь к дню, полному музыки, танцев и ярких эмоций. В программе: остроумные шутки и искрометный юмор от Нади Джабраиловой, а также концерт группы Fonetica», — уточняют на сайте.

Развлекательная программа начнется в 11:00 и включит в себя не только выступление комикессы, но и сеты от DJ Sidorov, конкурсы и розыгрыши с призами. Вести праздник будут Виталий Ботов и Андрей Рымарь. Вход на мероприятие свободный.

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Фудмаркет «Белый рынок» в Челябинске отметит шестой день рождения фестивалем «Беллочелло». Главным гостем станет участница проекта «Женский стендап» Надя Джабраилова, сообщают на официальном сайте магазина. «Фудмаркет „Белый рынок“. Приготовьтесь к дню, полному музыки, танцев и ярких эмоций. В программе: остроумные шутки и искрометный юмор от Нади Джабраиловой, а также концерт группы Fonetica», — уточняют на сайте. Развлекательная программа начнется в 11:00 и включит в себя не только выступление комикессы, но и сеты от DJ Sidorov, конкурсы и розыгрыши с призами. Вести праздник будут Виталий Ботов и Андрей Рымарь. Вход на мероприятие свободный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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