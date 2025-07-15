В Челябинске мать засудила напавшего на нее сына

В Челябинске женщина возразила против прекращения уголовного дела в отношении напавшего на нее сына. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в итоге мужчине назначили год ограничения свободы.
«В ходе судебного заседания сторона защиты заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Потерпевшая возражала против прекращения уголовного дела, посчитав, что перечисление сыном денежных средств в сумме 10 тысяч рублей и принесение неискренних извинений недостаточно для заглаживания вреда, конфликтная ситуация не исчерпана. Государственный обвинитель также возражал против прекращения уголовного дела», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Сын напал на мать в ходе словесного конфликта. Он нанес ей не менее 20 ударов руками и не менее двух ударов ногой, причинив перелом лучевой кости правой руки. В итоге суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.
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