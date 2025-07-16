В Екатеринбурге в суд доставили сына главы азербайджанской диаспоры. Фото

16 июля 2025 в 18:56 Размер текста - 17 +

Шыхлински проигнорировал вопросы журналистов Фото: соцсети Мутвалы Шыхлински новость из сюжета Уголовное дело сына главы азербайджанской диаспоры на Урале В Ленинский райсуд Екатеринбурга доставили Мутвалы Шыхлински — сына лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Мутвалы вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на пять лет. Шыхлински-младшего, по данным URA.RU, задержали вечером 15 июля. После этого его доставили на допрос, а затем в ИВС. Его отец, предположительно, находится в больнице. На звонки корреспондента он не отвечает. Инцидент, который вменяют Мутвалы, произошел 1 июля. Тогда оперативники задерживали Шахина Шыхлински возле ТЦ Baku Plaza. Семья сидела в черном «Мерседесе», за рулем был Мутвалы. Он сдал назад и сбил силовика. Его отца доставили на допрос в рамках уголовного дела азербайджанской ОПГ (так считают силовики), а после отпустили домой. Подробнее об уголовном деле, — сюжете URA.RU. Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинский райсуд Екатеринбурга доставили Мутвалы Шыхлински — сына лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Мутвалы вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на пять лет. Шыхлински-младшего, по данным URA.RU, задержали вечером 15 июля. После этого его доставили на допрос, а затем в ИВС. Его отец, предположительно, находится в больнице. На звонки корреспондента он не отвечает. Инцидент, который вменяют Мутвалы, произошел 1 июля. Тогда оперативники задерживали Шахина Шыхлински возле ТЦ Baku Plaza. Семья сидела в черном «Мерседесе», за рулем был Мутвалы. Он сдал назад и сбил силовика. Его отца доставили на допрос в рамках уголовного дела азербайджанской ОПГ (так считают силовики), а после отпустили домой. Подробнее об уголовном деле, — сюжете URA.RU.