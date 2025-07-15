В Челябинской области похолодает до трех градусов

В Челябинской области ночные температуры в ближайшие сутки опустятся до трех градусов. О погоде на 17 июля сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В Челябинской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, на юге местами грозы. Температура воздуха ночью 8-13 градусов, в горах и низинах до трех градусов тепла», — уточнили метеорологи.
Дневные температуры в области составят 21-26 градусов, на юге до 29 градусов. Ветер неустойчивый, 2-7 метров в секунду, при горозах возможны порывы до 12 метров в секунду. В Челябинске ночью 10-12 градусов тепла, днем до 23-25 градусов.
Синоптики уже обещали похолодание в регионе. Ранее они сообщали о том, что область накроют дожди и туманы.
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