15 июля 2025

В Челябинской области похолодает до трех градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики обещают похолодание уже ближайшей ночью
Синоптики обещают похолодание уже ближайшей ночью Фото:

В Челябинской области ночные температуры в ближайшие сутки опустятся до трех градусов. О погоде на 17 июля сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В Челябинской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, на юге местами грозы. Температура воздуха ночью 8-13 градусов, в горах и низинах до трех градусов тепла», — уточнили метеорологи.

Дневные температуры в области составят 21-26 градусов, на юге до 29 градусов. Ветер неустойчивый, 2-7 метров в секунду, при горозах возможны порывы до 12 метров в секунду. В Челябинске ночью 10-12 градусов тепла, днем до 23-25 градусов.

Синоптики уже обещали похолодание в регионе. Ранее они сообщали о том, что область накроют дожди и туманы.

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В Челябинской области ночные температуры в ближайшие сутки опустятся до трех градусов. О погоде на 17 июля сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В Челябинской области переменная облачность, местами кратковременные дожди, на юге местами грозы. Температура воздуха ночью 8-13 градусов, в горах и низинах до трех градусов тепла», — уточнили метеорологи. Дневные температуры в области составят 21-26 градусов, на юге до 29 градусов. Ветер неустойчивый, 2-7 метров в секунду, при горозах возможны порывы до 12 метров в секунду. В Челябинске ночью 10-12 градусов тепла, днем до 23-25 градусов. Синоптики уже обещали похолодание в регионе. Ранее они сообщали о том, что область накроют дожди и туманы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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