Сыну лидера азербайджанской диаспоры на Урале грозит пять лет тюрьмы

16 июля 2025 в 13:01 Размер текста - 17 +

Мутвалы был задержан вечером 15 июля Фото: соцсети Мутвалы Шыхлински новость из сюжета Уголовное дело сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински — сыну лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шыхину Шыхлински — грозит до пяти лет лишения свободы. Силовики, как стало известно URA.RU, возбудили против него дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Мутвалы был задержан вечером 15 июля. После этого его доставили на допрос в СК. Инцидент, который ему вменяют, произошел 1 июля возле ТЦ Baku Plaza, который принадлежит Шахину Шыхлински. Последнего вместе с сыном (был за рулем) пытались задержать силовики. Мутвалы сдал назад и сбил одного из оперативников. После этого семью задержали. Шыхлински-старшего доставили на допрос, а его сына отпустили. Лидер диаспоры вышел с допроса поздно ночью (обвинение ему не было предъявлено). Шыхлински-старший, по предварительным данным, находится на лечении, сказала URA.RU одна из сотрудниц Baku Plaza. «В последний раз он был [в ТЦ] четыре дня назад (12 июля — прим. ред.)», — заявила собеседница агентства. Скоро Мутвалы Шыхлински изберут меру пресечения в Ленинском райсуде. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мутвалы Шыхлински — сыну лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шыхину Шыхлински — грозит до пяти лет лишения свободы. Силовики, как стало известно URA.RU, возбудили против него дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Мутвалы был задержан вечером 15 июля. После этого его доставили на допрос в СК. Инцидент, который ему вменяют, произошел 1 июля возле ТЦ Baku Plaza, который принадлежит Шахину Шыхлински. Последнего вместе с сыном (был за рулем) пытались задержать силовики. Мутвалы сдал назад и сбил одного из оперативников. После этого семью задержали. Шыхлински-старшего доставили на допрос, а его сына отпустили. Лидер диаспоры вышел с допроса поздно ночью (обвинение ему не было предъявлено). Шыхлински-старший, по предварительным данным, находится на лечении, сказала URA.RU одна из сотрудниц Baku Plaza. «В последний раз он был [в ТЦ] четыре дня назад (12 июля — прим. ред.)», — заявила собеседница агентства. Скоро Мутвалы Шыхлински изберут меру пресечения в Ленинском райсуде. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете агентства.