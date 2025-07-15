15 июля 2025

Сыну лидера азербайджанской диаспоры на Урале грозит пять лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мутвалы был задержан вечером 15 июля
Мутвалы был задержан вечером 15 июля Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело сына главы азербайджанской диаспоры на Урале

Мутвалы Шыхлински — сыну лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шыхину Шыхлински — грозит до пяти лет лишения свободы. Силовики, как стало известно URA.RU, возбудили против него дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Мутвалы был задержан вечером 15 июля. После этого его доставили на допрос в СК. Инцидент, который ему вменяют, произошел 1 июля возле ТЦ Baku Plaza, который принадлежит Шахину Шыхлински. Последнего вместе с сыном (был за рулем) пытались задержать силовики. Мутвалы сдал назад и сбил одного из оперативников. После этого семью задержали. Шыхлински-старшего доставили на допрос, а его сына отпустили. Лидер диаспоры вышел с допроса поздно ночью (обвинение ему не было предъявлено).

Шыхлински-старший, по предварительным данным, находится на лечении, сказала URA.RU одна из сотрудниц Baku Plaza. «В последний раз он был [в ТЦ] четыре дня назад (12 июля — прим. ред.)», — заявила собеседница агентства. Скоро Мутвалы Шыхлински изберут меру пресечения в Ленинском райсуде. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете агентства.

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Мутвалы Шыхлински — сыну лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шыхину Шыхлински — грозит до пяти лет лишения свободы. Силовики, как стало известно URA.RU, возбудили против него дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Мутвалы был задержан вечером 15 июля. После этого его доставили на допрос в СК. Инцидент, который ему вменяют, произошел 1 июля возле ТЦ Baku Plaza, который принадлежит Шахину Шыхлински. Последнего вместе с сыном (был за рулем) пытались задержать силовики. Мутвалы сдал назад и сбил одного из оперативников. После этого семью задержали. Шыхлински-старшего доставили на допрос, а его сына отпустили. Лидер диаспоры вышел с допроса поздно ночью (обвинение ему не было предъявлено). Шыхлински-старший, по предварительным данным, находится на лечении, сказала URA.RU одна из сотрудниц Baku Plaza. «В последний раз он был [в ТЦ] четыре дня назад (12 июля — прим. ред.)», — заявила собеседница агентства. Скоро Мутвалы Шыхлински изберут меру пресечения в Ленинском райсуде. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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