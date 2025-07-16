Сын главного азербайджанца в Екатеринбурге сожалеет, что сбил силовика

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Процесс по делу Шыхлински закрыли от прессы
Процесс по делу Шыхлински закрыли от прессы Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело сына главы азербайджанской диаспоры на Урале

Сын лидера азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински глубоко сожалеет что, сбил сотрудника силового ведомства. Такое заявление он сделал в Ленинском райсуде Екатеринбурга, где ему изберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU.

«Я глубоко сожалею о случившемся», — заявил Шыхлински-младший. Он уверяет, что не нарочно наехал на силовика и не видел его.

Его задержали вечером 15 июля и доставили на допрос в СКР. Как стало известно позже, ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальная санкция статьи — пять лет лишения свободы. Инцидент, который вменяют Мутвалы, произошел 1 июля возле ТЦ Baku Plaza во время задержания его отца Шахина Шыхлински. Последний был в черном «Мерседесе» с сыном, который сдал назад и сбил силовика. После этого Шыхлински-старшего задержали и доставили на допрос, а сына отпустили. Шахин Шыхлински ушел с допроса в качестве свидетеля по уголовному делу азербайджанской ОПГ, членов которой ранее арестовали. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU.

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Сын лидера азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински глубоко сожалеет что, сбил сотрудника силового ведомства. Такое заявление он сделал в Ленинском райсуде Екатеринбурга, где ему изберут меру пресечения, передает корреспондент URA.RU. «Я глубоко сожалею о случившемся», — заявил Шыхлински-младший. Он уверяет, что не нарочно наехал на силовика и не видел его. Его задержали вечером 15 июля и доставили на допрос в СКР. Как стало известно позже, ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальная санкция статьи — пять лет лишения свободы. Инцидент, который вменяют Мутвалы, произошел 1 июля возле ТЦ Baku Plaza во время задержания его отца Шахина Шыхлински. Последний был в черном «Мерседесе» с сыном, который сдал назад и сбил силовика. После этого Шыхлински-старшего задержали и доставили на допрос, а сына отпустили. Шахин Шыхлински ушел с допроса в качестве свидетеля по уголовному делу азербайджанской ОПГ, членов которой ранее арестовали. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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