Сына лидера азербайджанской диаспоры на Урале отправили за решетку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения сыну лидера азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински. Екатеринбург, шыхлински мутвалы
Шыхлински вину не признает Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело сына главы азербайджанской диаспоры на Урале

Адвоката Мутвалы Шыхлински — сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, — которого обвиняют в насилии над силовиком (ч. 1 ст. 318 УК РФ), отправили под стражу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Ленинского райсуда Екатеринбурга, где прошло избрание меры пресечения.

Защита настаивала на более мягкой мере пресечения. В СИЗО Мутвалы будет до 14 сентября. Молодой человек сказал, что вину не признает, а с мерой пресечения не согласен.

Его задержали вечером 15 июля и доставили на допрос в СКР. Как стало известно позже, ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальная санкция статьи — пять лет лишения свободы. Инцидент, который вменяют Мутвалы, произошел 1 июля возле ТЦ Baku Plaza во время задержания его отца Шахина Шыхлински. Последний был в черном «Мерседесе» с сыном, который сдал назад и сбил силовика. После этого Шыхлински-старшего задержали и доставили на допрос, а сына отпустили. Шахин Шыхлински ушел с допроса в качестве свидетеля по уголовному делу азербайджанской ОПГ, членов которой ранее арестовали. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU.

Мера пресечения сыну лидера азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински. Екатеринбург
Фото:
Мера пресечения сыну лидера азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински. Екатеринбург
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Адвоката Мутвалы Шыхлински — сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, — которого обвиняют в насилии над силовиком (ч. 1 ст. 318 УК РФ), отправили под стражу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Ленинского райсуда Екатеринбурга, где прошло избрание меры пресечения. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения. В СИЗО Мутвалы будет до 14 сентября. Молодой человек сказал, что вину не признает, а с мерой пресечения не согласен. Его задержали вечером 15 июля и доставили на допрос в СКР. Как стало известно позже, ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальная санкция статьи — пять лет лишения свободы. Инцидент, который вменяют Мутвалы, произошел 1 июля возле ТЦ Baku Plaza во время задержания его отца Шахина Шыхлински. Последний был в черном «Мерседесе» с сыном, который сдал назад и сбил силовика. После этого Шыхлински-старшего задержали и доставили на допрос, а сына отпустили. Шахин Шыхлински ушел с допроса в качестве свидетеля по уголовному делу азербайджанской ОПГ, членов которой ранее арестовали. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...