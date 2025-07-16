Сына лидера азербайджанской диаспоры на Урале отправили за решетку. Фото

16 июля 2025 в 20:32 Размер текста - 17 +

Шыхлински вину не признает Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Адвоката Мутвалы Шыхлински — сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, — которого обвиняют в насилии над силовиком (ч. 1 ст. 318 УК РФ), отправили под стражу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Ленинского райсуда Екатеринбурга, где прошло избрание меры пресечения. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения. В СИЗО Мутвалы будет до 14 сентября. Молодой человек сказал, что вину не признает, а с мерой пресечения не согласен. Его задержали вечером 15 июля и доставили на допрос в СКР. Как стало известно позже, ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальная санкция статьи — пять лет лишения свободы. Инцидент, который вменяют Мутвалы, произошел 1 июля возле ТЦ Baku Plaza во время задержания его отца Шахина Шыхлински. Последний был в черном «Мерседесе» с сыном, который сдал назад и сбил силовика. После этого Шыхлински-старшего задержали и доставили на допрос, а сына отпустили. Шахин Шыхлински ушел с допроса в качестве свидетеля по уголовному делу азербайджанской ОПГ, членов которой ранее арестовали. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU. Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвоката Мутвалы Шыхлински — сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, — которого обвиняют в насилии над силовиком (ч. 1 ст. 318 УК РФ), отправили под стражу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из Ленинского райсуда Екатеринбурга, где прошло избрание меры пресечения. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения. В СИЗО Мутвалы будет до 14 сентября. Молодой человек сказал, что вину не признает, а с мерой пресечения не согласен. Его задержали вечером 15 июля и доставили на допрос в СКР. Как стало известно позже, ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальная санкция статьи — пять лет лишения свободы. Инцидент, который вменяют Мутвалы, произошел 1 июля возле ТЦ Baku Plaza во время задержания его отца Шахина Шыхлински. Последний был в черном «Мерседесе» с сыном, который сдал назад и сбил силовика. После этого Шыхлински-старшего задержали и доставили на допрос, а сына отпустили. Шахин Шыхлински ушел с допроса в качестве свидетеля по уголовному делу азербайджанской ОПГ, членов которой ранее арестовали. Подробнее о деле, — в сюжете URA.RU.