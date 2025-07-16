В центре Екатеринбурга закроют движение из-за строителей

На нескольких центральных улицах Екатеринбурга запретят ездить на автомобилях из-за подготовки и празднования Дня строителя (9 августа). Ограничения будут вводить в разное время с 8 до 10 августа, рассказали в пресс-службе мэрии.
Так, с 23:00 8 августа до 04:00 10 августа движение закроют по проспекту Ленина, от 8 Марта до Пушкина. На следующий день с 06:00 до 00:10 10 августа запретят ездить по Горького, от Пушкина до дома №27 по улице Горького. Парковку на данных участках запретят.
Помимо этого, движение будет ограничено по улице Воеводина, от улицы Малышева до дома №4 по улице Воеводина. Проехать там не получится с 06:00 9 августа до 00:10 10 августа.
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