Российский самолет экстренно сел в Улан-Удэ

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На борту воздушного судна находились только члены экипажа (архивное фото)
На борту воздушного судна находились только члены экипажа (архивное фото) Фото:

В аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ произошла аварийная посадка пассажирского самолета, выполнявшего рейс по маршруту Благовещенск — Новосибирск. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Сегодня в 16:16 (местное время) в аэропорту „Байкал“ города Улан-Удэ совершил аварийную посадку самолет Ту-154, выполнявший рейс Благовещенск — Новосибирск», — говорится в официальном telegram-канале транспортной прокуратуры. На борту воздушного судна находились только члены экипажа. Инцидент обошелся без пострадавших. Ситуация находилась на контроле Бурятского транспортного прокурора.

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В аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ произошла аварийная посадка пассажирского самолета, выполнявшего рейс по маршруту Благовещенск — Новосибирск. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. «Сегодня в 16:16 (местное время) в аэропорту „Байкал“ города Улан-Удэ совершил аварийную посадку самолет Ту-154, выполнявший рейс Благовещенск — Новосибирск», — говорится в официальном telegram-канале транспортной прокуратуры. На борту воздушного судна находились только члены экипажа. Инцидент обошелся без пострадавших. Ситуация находилась на контроле Бурятского транспортного прокурора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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