Российский самолет экстренно сел в Улан-Удэ

В аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ произошла аварийная посадка пассажирского самолета, выполнявшего рейс по маршруту Благовещенск — Новосибирск. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
«Сегодня в 16:16 (местное время) в аэропорту „Байкал“ города Улан-Удэ совершил аварийную посадку самолет Ту-154, выполнявший рейс Благовещенск — Новосибирск», — говорится в официальном telegram-канале транспортной прокуратуры. На борту воздушного судна находились только члены экипажа. Инцидент обошелся без пострадавших. Ситуация находилась на контроле Бурятского транспортного прокурора.
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