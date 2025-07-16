Президент России осмотрел уникальное производство в Магнитогорске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин во время посещения Магнитогорского металлургического комбината. Магнитогорск
Владимир Путин уже не в первый раз становится участником запуска новых производств на ММК (фото из архива) Фото:

Президент России Владимир Путин принял участие в запуске уникального производства импортозамещающей продукции для тяжелого машиностроения и металлургии на ММК. Глава государства приехал в Магнитогорск в рамках рабочего визита в Челябинскую область.

«В торжественной церемонии приняли участие также полпред в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Кроме того, президент России, пользуясь случаем, пообщался с рабочими», — пишет ТАСС.

Новость по теме
ММК обеспечит уникальной импортозамещающей продукцией металлургию РФ и СНГ

На ООО «Механоремонтный комплекс» создано современное производство машиностроительной продукции, подъемно-транспортного оборудования, новой номенклатуры нестандартного оборудования тяжелого машиностроения, а также обеспечено замещение импортных поставок машиностроительной продукции для горно-металлургической отрасли.

Концепция цеха предусматривает тесную кооперацию по поставке заготовок (литье, поковка) с новейшим литейным цехом и кузнечно-прессовым участком механического цеха, а также предусматривает последующую механическую обработку в механообрабатывающих цехах ООО «МРК».

С 2026 года это позволит снизить дефицит машиностроительной продукции, возникший в результате отказа иностранных компаний от поставок оборудования. Каждый год цех сможет выпускать более 10 тысяч тонн конкурентоспособной продукции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин принял участие в запуске уникального производства импортозамещающей продукции для тяжелого машиностроения и металлургии на ММК. Глава государства приехал в Магнитогорск в рамках рабочего визита в Челябинскую область. «В торжественной церемонии приняли участие также полпред в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Кроме того, президент России, пользуясь случаем, пообщался с рабочими», — пишет ТАСС. На ООО «Механоремонтный комплекс» создано современное производство машиностроительной продукции, подъемно-транспортного оборудования, новой номенклатуры нестандартного оборудования тяжелого машиностроения, а также обеспечено замещение импортных поставок машиностроительной продукции для горно-металлургической отрасли. Концепция цеха предусматривает тесную кооперацию по поставке заготовок (литье, поковка) с новейшим литейным цехом и кузнечно-прессовым участком механического цеха, а также предусматривает последующую механическую обработку в механообрабатывающих цехах ООО «МРК». С 2026 года это позволит снизить дефицит машиностроительной продукции, возникший в результате отказа иностранных компаний от поставок оборудования. Каждый год цех сможет выпускать более 10 тысяч тонн конкурентоспособной продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...