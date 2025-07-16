Президент России осмотрел уникальное производство в Магнитогорске

16 июля 2025 в 20:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин уже не в первый раз становится участником запуска новых производств на ММК (фото из архива) Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент России Владимир Путин принял участие в запуске уникального производства импортозамещающей продукции для тяжелого машиностроения и металлургии на ММК. Глава государства приехал в Магнитогорск в рамках рабочего визита в Челябинскую область. «В торжественной церемонии приняли участие также полпред в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Кроме того, президент России, пользуясь случаем, пообщался с рабочими», — пишет ТАСС. Новость по теме ММК обеспечит уникальной импортозамещающей продукцией металлургию РФ и СНГ На ООО «Механоремонтный комплекс» создано современное производство машиностроительной продукции, подъемно-транспортного оборудования, новой номенклатуры нестандартного оборудования тяжелого машиностроения, а также обеспечено замещение импортных поставок машиностроительной продукции для горно-металлургической отрасли. Концепция цеха предусматривает тесную кооперацию по поставке заготовок (литье, поковка) с новейшим литейным цехом и кузнечно-прессовым участком механического цеха, а также предусматривает последующую механическую обработку в механообрабатывающих цехах ООО «МРК». С 2026 года это позволит снизить дефицит машиностроительной продукции, возникший в результате отказа иностранных компаний от поставок оборудования. Каждый год цех сможет выпускать более 10 тысяч тонн конкурентоспособной продукции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин принял участие в запуске уникального производства импортозамещающей продукции для тяжелого машиностроения и металлургии на ММК. Глава государства приехал в Магнитогорск в рамках рабочего визита в Челябинскую область. «В торжественной церемонии приняли участие также полпред в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Кроме того, президент России, пользуясь случаем, пообщался с рабочими», — пишет ТАСС. На ООО «Механоремонтный комплекс» создано современное производство машиностроительной продукции, подъемно-транспортного оборудования, новой номенклатуры нестандартного оборудования тяжелого машиностроения, а также обеспечено замещение импортных поставок машиностроительной продукции для горно-металлургической отрасли. Концепция цеха предусматривает тесную кооперацию по поставке заготовок (литье, поковка) с новейшим литейным цехом и кузнечно-прессовым участком механического цеха, а также предусматривает последующую механическую обработку в механообрабатывающих цехах ООО «МРК». С 2026 года это позволит снизить дефицит машиностроительной продукции, возникший в результате отказа иностранных компаний от поставок оборудования. Каждый год цех сможет выпускать более 10 тысяч тонн конкурентоспособной продукции.