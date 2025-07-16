264 челябинские многодетные семьи получили бесплатные земельные участки

За полтора года 264 многодетных семьи в Челябинской области получили бесплатные земельные участки. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания региона.
«Мера поддержки в виде предоставления многодетным семьям бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в собственность предусмотрена региональным законом. В прошлом году было предоставлено 246 земельных участков, из них многодетные семьи получили 170 объектов. За первое полугодие 2025 года органами местного самоуправления предоставлено 139 земельных участков, из них многодетным семьям — 94 земельных надела», — сообщили в пресс-службе заксобрания.
Как уточнил вице-спикер заксобрания Андрей Шмидт, участки, которые выдаются многодетным семьям, расположены недалеко от городов и сел. Постепенно создается необходимая инфраструктура — электроснабжение, газификация, дороги. В регионе проживает большое количество многодетных семей, которым необходима государственная поддержка.
Многодетными считаются семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей либо детей в возрасте до 23 лет, которые обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения. При этом земельные участки могут получить те семьи, которые постоянно проживают на территории региона не менее семи лет. Кроме того, многодетная семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий. Например, не иметь своего жилья, или проживать в квартире или доме, площадь которых в расчете на одного человека меньше учетной нормы.
Многодетные семьи могут выбирать — бесплатный земельный участок или социальная выплата на приобретение жилья. В прошлом году выплаты получили 235 семей, их размер составлял 300 тысяч рублей. Размер выплаты в этом году составляет 312 тысяч рублей.
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