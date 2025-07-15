15 июля 2025

В Пермском крае взлетели цены на шоколад

Пермьстат: цены на шоколад в Пермском крае за месяц выросли на 6,1%
© Служба новостей «URA.RU»
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За месяц лакомство увеличилось в цене на 6,1%
За месяц лакомство увеличилось в цене на 6,1% Фото:

В Пермском крае отмечен рост цен на продукты питания. В июне стоимость продовольственных товаров увеличилась на 0,6%. Наиболее существенное удорожание зафиксировано на шоколад — 6,1%.

«Кроме того, значительно взлетели цены на кальмары — 4,1%, рыбную продукцию — до 4,3%, деликатесные изделия из рыбы — 3,4%, творожные сырки — 2,8%, глазированные конфеты — 2,3%, торты — 2,3%, кофе — 3,1%, горох и фасоль — 5,1%. А также на овсяную и перловую крупу — 2,7% и другие товары», — сказано на официальном сайте Пермьстата. 

В то же время в розничных сетях отмечено снижение цен на детское молоко, консервированные томаты, яйца, некоторые крупы, сахар и сливочное масло. Однако в целом, с начала 2025 года продукты в регионе подорожали на 4,8%. Например, стоимость плодоовощной продукции увеличилась на 2,5%. Особенно значительный рост цен наблюдается на картофель — на 73%, капусту — на 29,8%, свеклу — на 70,5% и морковь — на 83,4%.

Ранее URA.RU рассказывало о том, почему в пермском медуниверситете резко выросли цены на обучение. Оказалось, что это связано с ростом из-за затрат на оборудование, материалы и ЖКХ.

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В Пермском крае отмечен рост цен на продукты питания. В июне стоимость продовольственных товаров увеличилась на 0,6%. Наиболее существенное удорожание зафиксировано на шоколад — 6,1%. «Кроме того, значительно взлетели цены на кальмары — 4,1%, рыбную продукцию — до 4,3%, деликатесные изделия из рыбы — 3,4%, творожные сырки — 2,8%, глазированные конфеты — 2,3%, торты — 2,3%, кофе — 3,1%, горох и фасоль — 5,1%. А также на овсяную и перловую крупу — 2,7% и другие товары», — сказано на официальном сайте Пермьстата.  В то же время в розничных сетях отмечено снижение цен на детское молоко, консервированные томаты, яйца, некоторые крупы, сахар и сливочное масло. Однако в целом, с начала 2025 года продукты в регионе подорожали на 4,8%. Например, стоимость плодоовощной продукции увеличилась на 2,5%. Особенно значительный рост цен наблюдается на картофель — на 73%, капусту — на 29,8%, свеклу — на 70,5% и морковь — на 83,4%. Ранее URA.RU рассказывало о том, почему в пермском медуниверситете резко выросли цены на обучение. Оказалось, что это связано с ростом из-за затрат на оборудование, материалы и ЖКХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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