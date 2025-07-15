15 июля 2025

В пермском медуниверситете объяснили, почему резко взлетели цены на обучение

Медвуз Перми: обучение подорожало из-за затрат на оборудование, материалы и ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Студентам, которые ранее заключили договор с вузом, стоимость обучения проиндексируют
Студентам, которые ранее заключили договор с вузом, стоимость обучения проиндексируют Фото:

В Пермском государственном медицинском университете имени Вагнера (ПГМУ) объяснили URA.RU с чем связан значительный рост цен за обучение по ряду специальностей на 2025/2026 год. Там сообщили, что повышение учитывает фактические затраты на обучение.

«Для оказания качественной образовательной услуги ПГМУ необходимо регулярно обновлять материально-техническую базу, расширять информационно-библиотечные ресурсы и внедрять современные цифровые технологии, что связано со значительными затратами. Рост стоимости оборудования и материалов, используемых в обучении, ежегодная индексация коммунальных платежей и другие расходы значительно влияют на стоимость обучения», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ПГМУ. 

Студентам, которые уже заключили договор и обучаются на старших курсах, стоимость обучения проиндексируют на коэффициент инфляции. В конце июня URA.RU писало о том, что стоимость обучения в пермском медуниверситете выросла до 50%.

Например, стоимость обучения на программе специалитета «Лечебное дело» в новом учебном году составит 270 тысяч рублей, что на 35% превышает показатель 2024 года (200 тысяч рублей). Аналогичная сумма установлена и для специальности «Педиатрия», где рост составил 50% по сравнению с прошлогодней стоимостью в 180 тысяч рублей.

Цена обучения по направлению «Стоматология» увеличилась до 330 тысяч рублей, что свидетельствует о росте на 22% относительно 2024 года. Тогда плата составляла 270 тысяч рублей. Образование по специальности «Медико-профилактическое дело» теперь обойдется студентам в 200 тысяч рублей — это на треть (33%) больше, чем в 2024 году, когда стоимость составляла 150 тысяч рублей. Обучение по специальности «Клиническая психология» также подорожало. Плата за год составляет 160 тысяч рублей, что на 22% выше прошлогоднего уровня (130 тысяч рублей).

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В Пермском государственном медицинском университете имени Вагнера (ПГМУ) объяснили URA.RU с чем связан значительный рост цен за обучение по ряду специальностей на 2025/2026 год. Там сообщили, что повышение учитывает фактические затраты на обучение. «Для оказания качественной образовательной услуги ПГМУ необходимо регулярно обновлять материально-техническую базу, расширять информационно-библиотечные ресурсы и внедрять современные цифровые технологии, что связано со значительными затратами. Рост стоимости оборудования и материалов, используемых в обучении, ежегодная индексация коммунальных платежей и другие расходы значительно влияют на стоимость обучения», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ПГМУ.  Студентам, которые уже заключили договор и обучаются на старших курсах, стоимость обучения проиндексируют на коэффициент инфляции. В конце июня URA.RU писало о том, что стоимость обучения в пермском медуниверситете выросла до 50%. Например, стоимость обучения на программе специалитета «Лечебное дело» в новом учебном году составит 270 тысяч рублей, что на 35% превышает показатель 2024 года (200 тысяч рублей). Аналогичная сумма установлена и для специальности «Педиатрия», где рост составил 50% по сравнению с прошлогодней стоимостью в 180 тысяч рублей. Цена обучения по направлению «Стоматология» увеличилась до 330 тысяч рублей, что свидетельствует о росте на 22% относительно 2024 года. Тогда плата составляла 270 тысяч рублей. Образование по специальности «Медико-профилактическое дело» теперь обойдется студентам в 200 тысяч рублей — это на треть (33%) больше, чем в 2024 году, когда стоимость составляла 150 тысяч рублей. Обучение по специальности «Клиническая психология» также подорожало. Плата за год составляет 160 тысяч рублей, что на 22% выше прошлогоднего уровня (130 тысяч рублей).
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