В ГИБДД назвали причину страшного ДТП в Новосибирской области, где погибло семеро

Выезд на встречную полосу стал причиной смертельного ДТП в Новосибирской области
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате столкновения двух автомобилей в Новосибирской области погибли семеро
В результате столкновения двух автомобилей в Новосибирской области погибли семеро Фото:

Выезд на полосу встречного движения для обгона, по предварительным данным, стал причиной страшной аварии в Новосибирской области, унесшей жизни семи человек. Об этом сообщили в ГУМВД РФ по региону.

«На 291-м километре, совершая обгон, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Sprinter», — говорится в сообщении.  Согласно предварительной информации, мужчина 1986 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Suzuki SX4, следовал в направлении от Новосибирска к рабочему поселку Краснозерское.

В результате лобового столкновения транспортных средств на месте происшествия погибли пять человек, еще двое умерли в больнице от полученных травм. Ребенок, находившийся среди пострадавших, был доставлен в медицинское учреждение.

Прокуратура Краснозерского района взяла расследование под контроль. Прокурор выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и установления всех обстоятельств случившегося.

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Выезд на полосу встречного движения для обгона , по предварительным данным, стал причиной страшной аварии в Новосибирской области, унесшей жизни семи человек. Об этом сообщили в ГУМВД РФ по региону. «На 291-м километре, совершая обгон, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Sprinter», — говорится в сообщении.  Согласно предварительной информации, мужчина 1986 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Suzuki SX4, следовал в направлении от Новосибирска к рабочему поселку Краснозерское. В результате лобового столкновения транспортных средств на месте происшествия погибли пять человек, еще двое умерли в больнице от полученных травм. Ребенок, находившийся среди пострадавших, был доставлен в медицинское учреждение. Прокуратура Краснозерского района взяла расследование под контроль. Прокурор выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и установления всех обстоятельств случившегося.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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