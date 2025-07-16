В ГИБДД назвали причину страшного ДТП в Новосибирской области, где погибло семеро

Выезд на полосу встречного движения для обгона, по предварительным данным, стал причиной страшной аварии в Новосибирской области, унесшей жизни семи человек. Об этом сообщили в ГУМВД РФ по региону.
«На 291-м километре, совершая обгон, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Sprinter», — говорится в сообщении. Согласно предварительной информации, мужчина 1986 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Suzuki SX4, следовал в направлении от Новосибирска к рабочему поселку Краснозерское.
В результате лобового столкновения транспортных средств на месте происшествия погибли пять человек, еще двое умерли в больнице от полученных травм. Ребенок, находившийся среди пострадавших, был доставлен в медицинское учреждение.
Прокуратура Краснозерского района взяла расследование под контроль. Прокурор выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и установления всех обстоятельств случившегося.
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