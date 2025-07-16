Президент РФ оценил крупнейший за последние 10 лет инвестпроект ММК

Владимир Путин ознакомился с кокосовой батареей №12 на ММК

16 июля 2025 в 19:38 Размер текста - 17 +

Комплекс коксовой батареи №12 — крупнейший инвестиционный проект Группы ПАО «ММК» за последние десять лет Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент России Владимир Путин оценил крупнейший инвестиционный проект Группы ММК за последнее десятилетие — самую мощную в стране коксовую батарею №12. Глава государства приехал в Магнитогорск в рамках рабочего визита в Челябинскую область. «Путин осмотрел площади Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на Южном Урале. Глава государства подробно ознакомился с успехами предприятия и его новыми проектами. Посещение металлургического комбината началось с осмотра коксовой батареи №12, которая была введена в строй в 2024 году и является самой мощной в России с объемом производства 2,5 млн тонн сухого кокса в год, — сообщает ТАСС. Комплекс покрывает половину потребности ММК. Компания инвестировала в ее строительство, которое шло с 2018 по 2024 год, почти 90 млрд рублей. Ее запуск в рамках проекта «Чистый воздух» позволил вывести из эксплуатации пять устаревших батарей. В результате в 2024 году новый объект позволил снизить валовые выбросы бензопирена на 46%, а формальдегида — на 53%. Модернизация производства обеспечила сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысячи тонн в год и безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса. Технология сухого тушения дает возможность утилизировать тепло кокса, а также получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии, создав дополнительную мощность по электроэнергии на уровне 40 МВт (два турбогенератора мощностью 20 МВт каждый после котлов установки сухого тушения кокса). Этот метод производства электроэнергии является бестопливным: в его основе — использование тепла горячего кокса для преобразования воды в пар, который затем поступает в паровые турбогенераторы. Десятый по счету визит Владимира Путина в Магнитогорск начался во второй половине дня 16 июля. В программе поездки встречи с руководителями ММК и рабочими-металлургами, осмотр парка «Притяжение» и разговор с губернатором Алексеем Текслером. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин оценил крупнейший инвестиционный проект Группы ММК за последнее десятилетие — самую мощную в стране коксовую батарею №12. Глава государства приехал в Магнитогорск в рамках рабочего визита в Челябинскую область. «Путин осмотрел площади Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на Южном Урале. Глава государства подробно ознакомился с успехами предприятия и его новыми проектами. Посещение металлургического комбината началось с осмотра коксовой батареи №12, которая была введена в строй в 2024 году и является самой мощной в России с объемом производства 2,5 млн тонн сухого кокса в год, — сообщает ТАСС. Комплекс покрывает половину потребности ММК. Компания инвестировала в ее строительство, которое шло с 2018 по 2024 год, почти 90 млрд рублей. Ее запуск в рамках проекта «Чистый воздух» позволил вывести из эксплуатации пять устаревших батарей. В результате в 2024 году новый объект позволил снизить валовые выбросы бензопирена на 46%, а формальдегида — на 53%. Модернизация производства обеспечила сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тысячи тонн в год и безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса. Технология сухого тушения дает возможность утилизировать тепло кокса, а также получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии, создав дополнительную мощность по электроэнергии на уровне 40 МВт (два турбогенератора мощностью 20 МВт каждый после котлов установки сухого тушения кокса). Этот метод производства электроэнергии является бестопливным: в его основе — использование тепла горячего кокса для преобразования воды в пар, который затем поступает в паровые турбогенераторы. Десятый по счету визит Владимира Путина в Магнитогорск начался во второй половине дня 16 июля. В программе поездки встречи с руководителями ММК и рабочими-металлургами, осмотр парка «Притяжение» и разговор с губернатором Алексеем Текслером.