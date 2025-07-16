Путин в десятый раз прилетит в Магнитогорск

Визит президента РФ в Магнитогорск станет юбилейным

16 июля 2025 в 14:14 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин прилетит в Магнитогорск 16 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Визит президента России в Магнитогорск станет десятым по счету. Впервые Владимир Путин побывал во втором по величине городе Челябинской области в 1999 году. Ноябрь 1999 года. Как премьер-министр России, Владимир Путин провел в Магнитогорске совещание по развитию металлургической отрасли с владельцами крупных металлургических холдингов. Также он лично запустил на ММК комплекс по производству толстолистового проката «Стан-5000» (выпускаемый там лист используется в нефтегазовой отрасли, машиностроении). Декабрь 2000 года. Выиграв президентские выборы, Путин уже как глава государства прилетел в Магнитогорск. Он побывал на Магнитогорском металлургическом комбинате и пообщался с Виктором Рашниковым. Январь 2003 года. Владимир Путин приехал в Абзаково. Формально он находится в Башкортостане, но ММК построил там один из самых лучших в России горно-лыжных центров. Он покатался на горных лыжах с губернатором Петром Суминым (тогда с легкой руки президента горнолыжный спорт наряду с дзюдо начал входить в моду у чиновников и олигархов) и опять переговорил с Рашниковым. А еще отстоял рождественскую службу в храме села Агаповка под Магнитогорском. Июль 2009 года. Как премьер-министр РФ Премьер-министр Владимир Путин посетил город Магнитогорск и лично запустил на ММК комплекс по производству толстолистового проката «стан-5000» (выпускаемый там лист используется в нефтегазовой отрасли, машиностроении). Мощность стана — 1,5 млн т. Путин нажал на «большую красную кнопку», запустившую агрегат, а перед этим расписался на схеме с изображением реализованного проекта: «Желаю удачи. В.Путин». Июль 2011 года. Глава государства прилетел в Магнитку на День Металлурга. Он открыл очередное новое производство и пообщался с рабочими и губернатором Михаилом Юревичем. Июль 2012 года. Выиграв выборы, Путин снова приехал в Магнитогорск. Президент запустил вторую очередь стана-2000 на ММК. 31 декабря 2018 года. Президент России прибыл в Магнитогорск, где ранним утром 31 декабря после взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки. Глава государства провел в оперативном штабе совещание с участием руководства МЧС, Минздрава Челябинской области и УрФО, поручив создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва. Также Путин навестил в больнице пострадавших в результате обрушения. Июль 2019 года. Путин запустил в эксплуатацию вторую очередь агломерационной фабрики №5 — нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината. «Да, давайте», — сказал глава государства, находясь на главном посту управления производством на просьбу сотрудника ММК разрешить дать старт работе агломашины. По просьбе металлургов он расписался на информационном стенде, расположенном на посту управления. На предприятии президента сопровождали глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, полпред Николай Цуканов и тогда еще врио губернатора Алексей Текслер. Август 2021 года. Путин с вертолета осмотрел с воздуха пострадавшие от серьезных природных пожаров районы области. Затем президент провел из Магнитогорска совещание по вопросам ликвидации последствий пожаров, охвативших тогда целый ряд регионов России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Визит президента России в Магнитогорск станет десятым по счету. Впервые Владимир Путин побывал во втором по величине городе Челябинской области в 1999 году. Ноябрь 1999 года. Как премьер-министр России, Владимир Путин провел в Магнитогорске совещание по развитию металлургической отрасли с владельцами крупных металлургических холдингов. Также он лично запустил на ММК комплекс по производству толстолистового проката «Стан-5000» (выпускаемый там лист используется в нефтегазовой отрасли, машиностроении). Декабрь 2000 года. Выиграв президентские выборы, Путин уже как глава государства прилетел в Магнитогорск. Он побывал на Магнитогорском металлургическом комбинате и пообщался с Виктором Рашниковым. Январь 2003 года. Владимир Путин приехал в Абзаково. Формально он находится в Башкортостане, но ММК построил там один из самых лучших в России горно-лыжных центров. Он покатался на горных лыжах с губернатором Петром Суминым (тогда с легкой руки президента горнолыжный спорт наряду с дзюдо начал входить в моду у чиновников и олигархов) и опять переговорил с Рашниковым. А еще отстоял рождественскую службу в храме села Агаповка под Магнитогорском. Июль 2009 года. Как премьер-министр РФ Премьер-министр Владимир Путин посетил город Магнитогорск и лично запустил на ММК комплекс по производству толстолистового проката «стан-5000» (выпускаемый там лист используется в нефтегазовой отрасли, машиностроении). Мощность стана — 1,5 млн т. Путин нажал на «большую красную кнопку», запустившую агрегат, а перед этим расписался на схеме с изображением реализованного проекта: «Желаю удачи. В.Путин». Июль 2011 года. Глава государства прилетел в Магнитку на День Металлурга. Он открыл очередное новое производство и пообщался с рабочими и губернатором Михаилом Юревичем. Июль 2012 года. Выиграв выборы, Путин снова приехал в Магнитогорск. Президент запустил вторую очередь стана-2000 на ММК. 31 декабря 2018 года. Президент России прибыл в Магнитогорск, где ранним утром 31 декабря после взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки. Глава государства провел в оперативном штабе совещание с участием руководства МЧС, Минздрава Челябинской области и УрФО, поручив создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва. Также Путин навестил в больнице пострадавших в результате обрушения. Июль 2019 года. Путин запустил в эксплуатацию вторую очередь агломерационной фабрики №5 — нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината. «Да, давайте», — сказал глава государства, находясь на главном посту управления производством на просьбу сотрудника ММК разрешить дать старт работе агломашины. По просьбе металлургов он расписался на информационном стенде, расположенном на посту управления. На предприятии президента сопровождали глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, полпред Николай Цуканов и тогда еще врио губернатора Алексей Текслер. Август 2021 года. Путин с вертолета осмотрел с воздуха пострадавшие от серьезных природных пожаров районы области. Затем президент провел из Магнитогорска совещание по вопросам ликвидации последствий пожаров, охвативших тогда целый ряд регионов России.