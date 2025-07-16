ФСИН прокомментировала слухи о голодовке в пермской колонии

В исправительной колонии №40, расположенной в городе Кунгур (Пермский край) группа осужденных 16 июля отказалась от приема пищи. Голодовка организована заключенными, состоящими на различных видах профилактического учета и являющимися злостными нарушителями режима содержания.
«Данные осужденные проявляют демонстративно-шантажное поведение и своими действиями пытаются оказать давление на руководство учреждения с целью послабления режима содержания. Все осужденные находятся под медицинским наблюдением, госпитализация не требуется», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.
Там добавили, что в учреждение выехали сотрудники главного управления. В настоящее время проводится проверка. Учреждение работает в штатном режиме.
Ранее сообщество в соцсети «ВКонтакте» «Реальная ОНК Пермского края» информировало о том, что к забастовке голодовкой, объявленной заключенными, находящимися в штрафных изоляторах, предположительно присоединились осужденные из двух других отрядов. Исправительная колония №40 осуществляет деятельность в условиях строгого режима. На данный момент в данном учреждении содержится более 700 заключенных.
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На данный момент все осужденные принимают пищу. Они отказались от своих противоправных требований, сообщили в ГУ ФСИН.
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