ФСИН прокомментировала слухи о голодовке в пермской колонии

ГУ ФСИН: заключенные устроили голодовку в пермской колонии строгого режима
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В учреждение выехали сотрудники главного управления
В учреждение выехали сотрудники главного управления Фото:

В исправительной колонии №40, расположенной в городе Кунгур (Пермский край) группа осужденных 16 июля отказалась от приема пищи. Голодовка организована заключенными, состоящими на различных видах профилактического учета и являющимися злостными нарушителями режима содержания.

«Данные осужденные проявляют демонстративно-шантажное поведение и своими действиями пытаются оказать давление на руководство учреждения с целью послабления режима содержания. Все осужденные находятся под медицинским наблюдением, госпитализация не требуется», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. 

Там добавили, что в учреждение выехали сотрудники главного управления. В настоящее время проводится проверка. Учреждение работает в штатном режиме.

Ранее сообщество в соцсети «ВКонтакте» «Реальная ОНК Пермского края» информировало о том, что к забастовке голодовкой, объявленной заключенными, находящимися в штрафных изоляторах, предположительно присоединились осужденные из двух других отрядов. Исправительная колония №40 осуществляет деятельность в условиях строгого режима. На данный момент в данном учреждении содержится более 700 заключенных.

Обновлено: 

На данный момент все осужденные принимают пищу. Они отказались от своих противоправных требований, сообщили в ГУ ФСИН. 

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В исправительной колонии №40, расположенной в городе Кунгур (Пермский край) группа осужденных 16 июля отказалась от приема пищи. Голодовка организована заключенными, состоящими на различных видах профилактического учета и являющимися злостными нарушителями режима содержания. «Данные осужденные проявляют демонстративно-шантажное поведение и своими действиями пытаются оказать давление на руководство учреждения с целью послабления режима содержания. Все осужденные находятся под медицинским наблюдением, госпитализация не требуется», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.  Там добавили, что в учреждение выехали сотрудники главного управления. В настоящее время проводится проверка. Учреждение работает в штатном режиме. Ранее сообщество в соцсети «ВКонтакте» «Реальная ОНК Пермского края» информировало о том, что к забастовке голодовкой, объявленной заключенными, находящимися в штрафных изоляторах, предположительно присоединились осужденные из двух других отрядов. Исправительная колония №40 осуществляет деятельность в условиях строгого режима. На данный момент в данном учреждении содержится более 700 заключенных. Обновлено:  На данный момент все осужденные принимают пищу. Они отказались от своих противоправных требований, сообщили в ГУ ФСИН. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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