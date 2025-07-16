Экс-губернатор Курской области просится на свободу

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, давший показания против своего предшественника Романа Старовойта, обратился в суд с просьбой о смягчении меры пресечения и освобождении из-под стражи. Об этом он заявил в зале Мещанского районного суда Москвы.
«Экс-губернатор Курской области Смирнов попросил выпустить его из СИЗО»,- сообщает Life. Смирнов является фигурантом уголовного дела о нецелевом расходовании более одного миллиарда рублей, выделенных АО «Корпорация развития Курской области» на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной.
Следственный комитет считает, что Смирнов, будучи заместителем губернатора, а затем главой региона, организовал хищения совместно со своим заместителем Алексеем Дедовым и руководством корпорации. Показания Смирнова против Старовойта, который руководил Курской областью с 2019 по 2024 годы, указывали на возможную причастность экс-губернатора к коррупционным схемам, что могло грозить Старовойту уголовным преследованием с максимальным сроком до 20 лет. Однако 7 июля 2025 года, вскоре после указа президента РФ Владимира Путина об отставке Старовойта с поста министра транспорта, стало известно о его самоубийстве.
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