Израиль вновь нанес авиаудар по зданию Генерального штаба вооруженных сил Сирии, расположенного в центре Дамаска. Об этом сообщает телеканал Syria TV, в эфире которого был показан момент атаки.
«Самолеты израильской оккупации нанесли второй удар по зданию генштаба в Дамаске», — говорится в сообщении телеканала. Удар последовал вскоре после заявления министра обороны Израиля Исраэля Каца. Он пригрозил нанести «болезненные удары» по сирийским военным объектам, если власти Сирии не прекратят нападения на друзскую общину в районе Сувейда на юге страны. Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) объявили, что нанесли удар по входной группе здания Генерального штаба Сирии, расположенного в Дамаске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.