Израиль ударил по генштабу ВС Сирии в Дамаске. Видео

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Удар последовал вскоре после заявления министра обороны Израиля Исраэля Каца
Удар последовал вскоре после заявления министра обороны Израиля Исраэля Каца Фото:

Израиль вновь нанес авиаудар по зданию Генерального штаба вооруженных сил Сирии, расположенного в центре Дамаска. Об этом сообщает телеканал Syria TV, в эфире которого был показан момент атаки.

«Самолеты израильской оккупации нанесли второй удар по зданию генштаба в Дамаске», — говорится в сообщении телеканала. Удар последовал вскоре после заявления министра обороны Израиля Исраэля Каца. Он пригрозил нанести «болезненные удары» по сирийским военным объектам, если власти Сирии не прекратят нападения на друзскую общину в районе Сувейда на юге страны. Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) объявили, что нанесли удар по входной группе здания Генерального штаба Сирии, расположенного в Дамаске.

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Израиль вновь нанес авиаудар по зданию Генерального штаба вооруженных сил Сирии, расположенного в центре Дамаска. Об этом сообщает телеканал Syria TV, в эфире которого был показан момент атаки. «Самолеты израильской оккупации нанесли второй удар по зданию генштаба в Дамаске», — говорится в сообщении телеканала. Удар последовал вскоре после заявления министра обороны Израиля Исраэля Каца. Он пригрозил нанести «болезненные удары» по сирийским военным объектам, если власти Сирии не прекратят нападения на друзскую общину в районе Сувейда на юге страны. Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) объявили, что нанесли удар по входной группе здания Генерального штаба Сирии, расположенного в Дамаске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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