Под Екатеринбургом подросток на мопеде разбился, влетев в грузовик. Фото

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Родственники не знают, откуда у парня появился мопед (архивное фото)
Родственники не знают, откуда у парня появился мопед (архивное фото) Фото:

В поселке Сарапулка (Свердловская область) 17-летний подросток на мопеде влетел на большой скорости в стоящий грузовик. Подростка с травмами увезли в Детскую клиническую больницу №9, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Подросток, управляя мопедом „Альфа“ без соответствующего водительского удостоверения, не справился с управлением», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что родители и бабушка, у которой гостил юноша, не знают, откуда у него появился мопед.

На молодого человека завели административный протокол. Материалы по факту ДТП направлены в ПДН для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности и постановке подростка на профилактический учет.

Фото:

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В поселке Сарапулка (Свердловская область) 17-летний подросток на мопеде влетел на большой скорости в стоящий грузовик. Подростка с травмами увезли в Детскую клиническую больницу №9, рассказали в Госавтоинспекции региона. «Подросток, управляя мопедом „Альфа“ без соответствующего водительского удостоверения, не справился с управлением», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что родители и бабушка, у которой гостил юноша, не знают, откуда у него появился мопед. На молодого человека завели административный протокол. Материалы по факту ДТП направлены в ПДН для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности и постановке подростка на профилактический учет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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