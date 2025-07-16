В поселке Сарапулка (Свердловская область) 17-летний подросток на мопеде влетел на большой скорости в стоящий грузовик. Подростка с травмами увезли в Детскую клиническую больницу №9, рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Подросток, управляя мопедом „Альфа“ без соответствующего водительского удостоверения, не справился с управлением», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что родители и бабушка, у которой гостил юноша, не знают, откуда у него появился мопед.
На молодого человека завели административный протокол. Материалы по факту ДТП направлены в ПДН для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности и постановке подростка на профилактический учет.
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