Израиль пригрозил Дамаску новыми «болезненными ударами»

Министр обороны Кац: ЦАХАЛ продолжит наносить удары по сирийским войскам
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Армия обороны Израиля продолжит активные действия в Сирии
Армия обороны Израиля продолжит активные действия в Сирии Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит наносить «болезненные удары» по сирийским правительственным силам в провинции Сувейда, пока те не прекратят нападения на друзскую общину и не покинут регион. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. 

«Сигналы из Дамаска прекратились — теперь последуют болезненные удары. Армия обороны Израиля продолжит активные действия в Эс-Сувейде, чтобы уничтожить силы, напавшие на друзов, до их полного вывода», — написал Кац на своей странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что Израиль взял на себя обязательство защищать друзов в Сирии.

Ситуация обострилась после нападений на друзскую общину в Сувейде, начавшихся 13 июля. Израильские власти, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назвали действия ЦАХАЛ ответом на этническое насилие в регионе.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит наносить «болезненные удары» по сирийским правительственным силам в провинции Сувейда, пока те не прекратят нападения на друзскую общину и не покинут регион. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.  «Сигналы из Дамаска прекратились — теперь последуют болезненные удары. Армия обороны Израиля продолжит активные действия в Эс-Сувейде, чтобы уничтожить силы, напавшие на друзов, до их полного вывода», — написал Кац на своей странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что Израиль взял на себя обязательство защищать друзов в Сирии. Ситуация обострилась после нападений на друзскую общину в Сувейде, начавшихся 13 июля. Израильские власти, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назвали действия ЦАХАЛ ответом на этническое насилие в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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