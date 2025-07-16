Израиль пригрозил Дамаску новыми «болезненными ударами»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит наносить «болезненные удары» по сирийским правительственным силам в провинции Сувейда, пока те не прекратят нападения на друзскую общину и не покинут регион. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
«Сигналы из Дамаска прекратились — теперь последуют болезненные удары. Армия обороны Израиля продолжит активные действия в Эс-Сувейде, чтобы уничтожить силы, напавшие на друзов, до их полного вывода», — написал Кац на своей странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что Израиль взял на себя обязательство защищать друзов в Сирии.
Ситуация обострилась после нападений на друзскую общину в Сувейде, начавшихся 13 июля. Израильские власти, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назвали действия ЦАХАЛ ответом на этническое насилие в регионе.
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