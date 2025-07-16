Посетителей одного из самых крупных ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали. Видео

В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Мега»
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В торговом центре сработала сигнализация
В торговом центре сработала сигнализация Фото:

В Екатеринбурге днем 16 июля из торгового центра «Мега» эвакуировали сотрудников и покупателей. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Людей оперативно начали выводить из ТЦ. Об эвакуации объявили по громкой связи», — сказал собеседник.

Представители торгового центра пояснили, что дым во время приготовления еды на фудкорте привел к срабатыванию сигнализации. Опасности в здании никакой нет, в ближайшее время «Мега» продолжит работу.

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В Екатеринбурге днем 16 июля из торгового центра «Мега» эвакуировали сотрудников и покупателей. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Людей оперативно начали выводить из ТЦ. Об эвакуации объявили по громкой связи», — сказал собеседник. Представители торгового центра пояснили, что дым во время приготовления еды на фудкорте привел к срабатыванию сигнализации. Опасности в здании никакой нет, в ближайшее время «Мега» продолжит работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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