В торговом центре сработала сигнализация
В Екатеринбурге днем 16 июля из торгового центра «Мега» эвакуировали сотрудников и покупателей. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«Людей оперативно начали выводить из ТЦ. Об эвакуации объявили по громкой связи», — сказал собеседник.
Представители торгового центра пояснили, что дым во время приготовления еды на фудкорте привел к срабатыванию сигнализации. Опасности в здании никакой нет, в ближайшее время «Мега» продолжит работу.
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