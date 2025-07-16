Для передвижения по ММК президент РФ использует автомобиль. Видео

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Владимир Путин проводит инспекцию предприятия
Владимир Путин проводит инспекцию предприятия Фото:

Для передвижения по территории Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) президент РФ Владимир Путин был вынужден использовать автотранспорт. По другому оперативно переместиться из точки в точку не получится.

«По территории комбината-гиганта Путин передвигается в кортеже. Таковы масштабы этого грандиозного предприятия», — сообщает журналист Павел Зарубин.

Осмотр предприятия президент начал с коксовой батареи, которую запустили год назад. Ему рассказали о всех преимуществах современного оборудования. На очереди цех машиностроительной продукции.

Владимир Путин на ММК
Владимир Путин на ММК
Фото:

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Для передвижения по территории Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) президент РФ Владимир Путин был вынужден использовать автотранспорт. По другому оперативно переместиться из точки в точку не получится. «По территории комбината-гиганта Путин передвигается в кортеже. Таковы масштабы этого грандиозного предприятия», — сообщает журналист Павел Зарубин. Осмотр предприятия президент начал с коксовой батареи, которую запустили год назад. Ему рассказали о всех преимуществах современного оборудования. На очереди цех машиностроительной продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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