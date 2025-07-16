Для передвижения по территории Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) президент РФ Владимир Путин был вынужден использовать автотранспорт. По другому оперативно переместиться из точки в точку не получится.
«По территории комбината-гиганта Путин передвигается в кортеже. Таковы масштабы этого грандиозного предприятия», — сообщает журналист Павел Зарубин.
Осмотр предприятия президент начал с коксовой батареи, которую запустили год назад. Ему рассказали о всех преимуществах современного оборудования. На очереди цех машиностроительной продукции.
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