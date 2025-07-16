У сына лидера азербайджанской диаспоры на Урале прошли обыски. Фото

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Мутвалы Шыхлински арестовали до 14 сентября
Мутвалы Шыхлински арестовали до 14 сентября Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело сына главы азербайджанской диаспоры на Урале

Перед судом, где избрали меру пресечения адвокату Мутвалы Шыхлински — сыну лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, — у него дома, предположительно, прошли обыски. Об этом URA.RU сообщил источник.

По его словам, следственные действия прошли в доме на ул. Ботанической. На них, предположительно, присутствовал адвокат Павел Коробов, который представляет интересы Мутвалы. На это может указывать и то, что защитник опоздал на судебный процесс (хотя и самого Мутвалы доставили в суд с задержкой в пару часов).

Шыхлински-младшего задержали 15 июля. Его обвинили в причинении насилия силовику (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Инцидент произошел двумя неделями ранее — тогда Мутвалы сбил на черном «Мерседесе» оперативника, который участвовал в задержании Шыхлински-старшего (после допроса был отпущен в качестве свидетеля).

В суде Мутвалы заявил, что сожалеет о случившемся. Но уверяет, что не видел спецназовца. Суд поместил его под стражу до 14 сентября. После вердикта Мутвалы заявил, что вину не признает, а с избранной мерой пресечения не согласен. Защита обжалует это решение. Официальных комментариев от силовых структур по теме нет. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

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Перед судом, где избрали меру пресечения адвокату Мутвалы Шыхлински — сыну лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, — у него дома, предположительно, прошли обыски. Об этом URA.RU сообщил источник. По его словам, следственные действия прошли в доме на ул. Ботанической. На них, предположительно, присутствовал адвокат Павел Коробов, который представляет интересы Мутвалы. На это может указывать и то, что защитник опоздал на судебный процесс (хотя и самого Мутвалы доставили в суд с задержкой в пару часов). Шыхлински-младшего задержали 15 июля. Его обвинили в причинении насилия силовику (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Инцидент произошел двумя неделями ранее — тогда Мутвалы сбил на черном «Мерседесе» оперативника, который участвовал в задержании Шыхлински-старшего (после допроса был отпущен в качестве свидетеля). В суде Мутвалы заявил, что сожалеет о случившемся. Но уверяет, что не видел спецназовца. Суд поместил его под стражу до 14 сентября. После вердикта Мутвалы заявил, что вину не признает, а с избранной мерой пресечения не согласен. Защита обжалует это решение. Официальных комментариев от силовых структур по теме нет. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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