Перед судом, где избрали меру пресечения адвокату Мутвалы Шыхлински — сыну лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, — у него дома, предположительно, прошли обыски. Об этом URA.RU сообщил источник.
По его словам, следственные действия прошли в доме на ул. Ботанической. На них, предположительно, присутствовал адвокат Павел Коробов, который представляет интересы Мутвалы. На это может указывать и то, что защитник опоздал на судебный процесс (хотя и самого Мутвалы доставили в суд с задержкой в пару часов).
Шыхлински-младшего задержали 15 июля. Его обвинили в причинении насилия силовику (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Инцидент произошел двумя неделями ранее — тогда Мутвалы сбил на черном «Мерседесе» оперативника, который участвовал в задержании Шыхлински-старшего (после допроса был отпущен в качестве свидетеля).
В суде Мутвалы заявил, что сожалеет о случившемся. Но уверяет, что не видел спецназовца. Суд поместил его под стражу до 14 сентября. После вердикта Мутвалы заявил, что вину не признает, а с избранной мерой пресечения не согласен. Защита обжалует это решение. Официальных комментариев от силовых структур по теме нет. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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