Дума ХМАО приняла отставку депутата Халида Таги-заде, попавшего в федеральную повестку из-за своего скандального предположения о Югре как возможной родине мигрантов из ближнего зарубежья. По данным источников URA.RU, заочное голосование по вопросу сложения им полномочий завершено.
«Депутаты голосовали вчера и сегодня. Отставку приняли, постановление ожидает согласования и публикации», — пояснил инсайдер.
Уход коммуниста-раскольника Таги-заде (его исключили из партии в первый год депутатства, но при этом он сохранял место во фракции) связывают с аппаратными решениями, принятыми уже после оглашения проверки прокуратуры. Эксперты признали, что его высказывание о Югре как возможной родине мигрантов, не содержит признаков экстремизма. «Одной из причин могли стать его публичные высказывания о несправедливом наказании, сделанные вопреки депутатской дисциплине», — полагает инсайдер.
Сам депутат пока не прокомментировал слухи о своей отставки. В думу ХМАО направлен запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что депутат Таги-заде написал заявление о сложении полномочий после лишения его должности зампреда комитета по соцразвитию и зарплаты. В сторис он опубликовал отрывок из песни группы «Кипелов» «Я свободен».
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