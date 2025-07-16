Дума ХМАО приняла отставку скандального депутата Таги-заде. Инсайд

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В югорском парламенте согласовали отставку опального депутата
В югорском парламенте согласовали отставку опального депутата Фото:
новость из сюжета
Депутат назвал ХМАО исторической родиной для мигрантов из ближнего зарубежья

Дума ХМАО приняла отставку депутата Халида Таги-заде, попавшего в федеральную повестку из-за своего скандального предположения о Югре как возможной родине мигрантов из ближнего зарубежья. По данным источников URA.RU, заочное голосование по вопросу сложения им полномочий завершено.

«Депутаты голосовали вчера и сегодня. Отставку приняли, постановление ожидает согласования и публикации», — пояснил инсайдер.

Уход коммуниста-раскольника Таги-заде (его исключили из партии в первый год депутатства, но при этом он сохранял место во фракции) связывают с аппаратными решениями, принятыми уже после оглашения проверки прокуратуры. Эксперты признали, что его высказывание о Югре как возможной родине мигрантов, не содержит признаков экстремизма. «Одной из причин могли стать его публичные высказывания о несправедливом наказании, сделанные вопреки депутатской дисциплине», — полагает инсайдер.

Сам депутат пока не прокомментировал слухи о своей отставки. В думу ХМАО направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что депутат Таги-заде написал заявление о сложении полномочий после лишения его должности зампреда комитета по соцразвитию и зарплаты. В сторис он опубликовал отрывок из песни группы «Кипелов» «Я свободен».

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Дума ХМАО приняла отставку депутата Халида Таги-заде, попавшего в федеральную повестку из-за своего скандального предположения о Югре как возможной родине мигрантов из ближнего зарубежья. По данным источников URA.RU, заочное голосование по вопросу сложения им полномочий завершено. «Депутаты голосовали вчера и сегодня. Отставку приняли, постановление ожидает согласования и публикации», — пояснил инсайдер. Уход коммуниста-раскольника Таги-заде (его исключили из партии в первый год депутатства, но при этом он сохранял место во фракции) связывают с аппаратными решениями, принятыми уже после оглашения проверки прокуратуры. Эксперты признали, что его высказывание о Югре как возможной родине мигрантов, не содержит признаков экстремизма. «Одной из причин могли стать его публичные высказывания о несправедливом наказании, сделанные вопреки депутатской дисциплине», — полагает инсайдер. Сам депутат пока не прокомментировал слухи о своей отставки. В думу ХМАО направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что депутат Таги-заде написал заявление о сложении полномочий после лишения его должности зампреда комитета по соцразвитию и зарплаты. В сторис он опубликовал отрывок из песни группы «Кипелов» «Я свободен».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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