Депутат Таги-заде, сравнивший ХМАО с исторической родиной мигрантов, отказался от мандата. Инсайд

Депутат думы ХМАО Таги-заде написал заявление о сложении полномочий
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Халид Таги-Заде (справа) отказался от мандата после лишения должности в думе ХМАО и зарплаты
Халид Таги-Заде (справа) отказался от мандата после лишения должности в думе ХМАО и зарплаты Фото:
новость из сюжета
Депутат назвал ХМАО исторической родиной для мигрантов из ближнего зарубежья

Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде, угодивший в скандал федерального масштаба из-за сравнения региона с исторической родиной мигрантов, отказался от мандата. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте Югры.

«Таги-заде написал заявление о сложении полномочий с 21 июля. Окружная дума должна рассмотреть его в ближайшее время в заочном режиме и опубликовать постановление», — передает информатор.

Сам Таги-заде пообещал прокомментировать информацию позже. В сторис он опубликовал видео с песней Валерия Кипелова «Я свободен».

Таги-заде был членом фракции КПРФ, но при этом исключенным из партии после конфликта с лидером югорских коммунистов Алексеем Савинцевым. После скандала, вызванного его высказыванием, депутата сначала лишили поста зампреда комитета по соцразвитию в думе ХМАО, а затем и зарплаты. «Он совершил политическое самоубийство своей выходкой. И теперь после лишения зарплаты и должности в комитете думы оставаться депутатом не имеет для него смысла», — отметил инсайдер.

При этом, прокуратура не нашла нарушений в его высказывании. Эксперты не выявили признаков экстремизма, и Таги-заде заявлял, что наказание (лишение должности и зарплаты) незаконно и создает «опасный прецедент».

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Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде, угодивший в скандал федерального масштаба из-за сравнения региона с исторической родиной мигрантов, отказался от мандата. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте Югры. «Таги-заде написал заявление о сложении полномочий с 21 июля. Окружная дума должна рассмотреть его в ближайшее время в заочном режиме и опубликовать постановление», — передает информатор. Сам Таги-заде пообещал прокомментировать информацию позже. В сторис он опубликовал видео с песней Валерия Кипелова «Я свободен». Таги-заде был членом фракции КПРФ, но при этом исключенным из партии после конфликта с лидером югорских коммунистов Алексеем Савинцевым. После скандала, вызванного его высказыванием, депутата сначала лишили поста зампреда комитета по соцразвитию в думе ХМАО, а затем и зарплаты. «Он совершил политическое самоубийство своей выходкой. И теперь после лишения зарплаты и должности в комитете думы оставаться депутатом не имеет для него смысла», — отметил инсайдер. При этом, прокуратура не нашла нарушений в его высказывании. Эксперты не выявили признаков экстремизма, и Таги-заде заявлял, что наказание (лишение должности и зарплаты) незаконно и создает «опасный прецедент».
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