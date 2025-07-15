Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде, угодивший в скандал федерального масштаба из-за сравнения региона с исторической родиной мигрантов, отказался от мандата. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте Югры.
«Таги-заде написал заявление о сложении полномочий с 21 июля. Окружная дума должна рассмотреть его в ближайшее время в заочном режиме и опубликовать постановление», — передает информатор.
Сам Таги-заде пообещал прокомментировать информацию позже. В сторис он опубликовал видео с песней Валерия Кипелова «Я свободен».
Таги-заде был членом фракции КПРФ, но при этом исключенным из партии после конфликта с лидером югорских коммунистов Алексеем Савинцевым. После скандала, вызванного его высказыванием, депутата сначала лишили поста зампреда комитета по соцразвитию в думе ХМАО, а затем и зарплаты. «Он совершил политическое самоубийство своей выходкой. И теперь после лишения зарплаты и должности в комитете думы оставаться депутатом не имеет для него смысла», — отметил инсайдер.
При этом, прокуратура не нашла нарушений в его высказывании. Эксперты не выявили признаков экстремизма, и Таги-заде заявлял, что наказание (лишение должности и зарплаты) незаконно и создает «опасный прецедент».
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