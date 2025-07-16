Пашинян похвастался тюремным прошлым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал своим оппонентам воздержаться от оскорбительной риторики, напомнив о своем опыте пребывания в тюрьме в начале политической карьеры. Об этом он заявил на пресс-конференции.
«Я долгое время провел в пяти уголовно-исполнительных учреждениях и к тому же интересуюсь филологией и фольклором. Если кто-то думает, что у него богатый словарный запас, он может оказаться в неутешительном положении», — сказал Пашинян, подчеркнув, что оскорбления свидетельствуют об отсутствии аргументов у собеседника. Его слова приводит РИА Новости.
Пашинян активно участвовал в протестах 2008 года против избрания Сержа Саргсяна президентом Армении. В 2010 году его осудили на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков, но в 2011 году он был освобожден по амнистии.
В конце мая 2025 года премьер-министр начал размещать в социальных сетях публикации с критикой в адрес Армянской Апостольской Церкви, в том числе используя нецензурные выражения. Впоследствии он выступил с инициативой пересмотреть процедуру избрания католикоса всех армян, предложив закрепить за государством ключевую роль в данном процессе. Арест предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, который публично поддержал церковь, вызвал волну возмущения среди армянской диаспоры по всему миру.
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