Пашинян похвастался тюремным прошлым

Пашинян заявил, что тюремное прошлое обеспечило ему богатый словарный запас
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Пашинян заявил, что оппоненты заранее обречены на провал в попытках соревноваться с ним в оскорбительной риторике
Пашинян заявил, что оппоненты заранее обречены на провал в попытках соревноваться с ним в оскорбительной риторике Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал своим оппонентам воздержаться от оскорбительной риторики, напомнив о своем опыте пребывания в тюрьме в начале политической карьеры. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Я долгое время провел в пяти уголовно-исполнительных учреждениях и к тому же интересуюсь филологией и фольклором. Если кто-то думает, что у него богатый словарный запас, он может оказаться в неутешительном положении», — сказал Пашинян, подчеркнув, что оскорбления свидетельствуют об отсутствии аргументов у собеседника. Его слова приводит РИА Новости.

Пашинян активно участвовал в протестах 2008 года против избрания Сержа Саргсяна президентом Армении. В 2010 году его осудили на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков, но в 2011 году он был освобожден по амнистии.

В конце мая 2025 года премьер-министр начал размещать в социальных сетях публикации с критикой в адрес Армянской Апостольской Церкви, в том числе используя нецензурные выражения. Впоследствии он выступил с инициативой пересмотреть процедуру избрания католикоса всех армян, предложив закрепить за государством ключевую роль в данном процессе. Арест предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, который публично поддержал церковь, вызвал волну возмущения среди армянской диаспоры по всему миру.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал своим оппонентам воздержаться от оскорбительной риторики, напомнив о своем опыте пребывания в тюрьме в начале политической карьеры. Об этом он заявил на пресс-конференции. «Я долгое время провел в пяти уголовно-исполнительных учреждениях и к тому же интересуюсь филологией и фольклором. Если кто-то думает, что у него богатый словарный запас, он может оказаться в неутешительном положении», — сказал Пашинян, подчеркнув, что оскорбления свидетельствуют об отсутствии аргументов у собеседника. Его слова приводит РИА Новости. Пашинян активно участвовал в протестах 2008 года против избрания Сержа Саргсяна президентом Армении. В 2010 году его осудили на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков, но в 2011 году он был освобожден по амнистии. В конце мая 2025 года премьер-министр начал размещать в социальных сетях публикации с критикой в адрес Армянской Апостольской Церкви, в том числе используя нецензурные выражения. Впоследствии он выступил с инициативой пересмотреть процедуру избрания католикоса всех армян, предложив закрепить за государством ключевую роль в данном процессе. Арест предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, который публично поддержал церковь, вызвал волну возмущения среди армянской диаспоры по всему миру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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