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00:26
Медведев после атаки Израиля предложил подумать, кто настоящий террорист
00:22
За какой контент на YouTube можно нарваться на штраф
00:17
Будут ли штрафовать за прослушивание запрещенной музыки
Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова
00:10
В Госдуме ответили, будут ли у россиян проверять телефоны в поисках запрещенного контента
00:09
Президенту РФ представили в Магнитогорске самый большой в мире тематический фонтан. Видео
00:08
Не было сдачи с 5000: пермяк устроил стрельбу возле магазина. Видео
Украина заявила о готовности вести переговоры о прекращении огня: главное об СВО на 16 июля
00:01
Режиссер Юрий Мороз оставил наследство на 65 миллионов рублей
16 июля 2025
23:49
Запустил цех, назвал металлурга хитрюгой, пообещал новый аэропорт: чем запомнился визит Путина в Магнитогорск
23:41
Рогов: украинские ТЦК могут начать отправлять пенсионеров на фронт
1
Путин за один вечер побывал и в Европе, и в Азии
23:31
Депутат требует отменить концерт дуэта «Тату» в Ялте
23:30
Дрон от ВСУ с надписью «С любовью для жителей Белгорода» попал на видео
23:27
Телеведущая Лазарева* может попасть в тюрьму на два года
Гигантский дорожный проект Путина связал Москву и Урал
23:26
Труп обнаружили во дворах Екатеринбурга. Фото
23:26
Бахрейн отказался передать Украине ракеты для ЗРК Patriot
23:21
ЕС ввел санкции против платежной системы А7
Куда обращаться, если на СВО пропал родственник: инструкция
23:19
Из-за одной больной кошки на карантин закрыли московский район
23:19
Визит Путина стал сигналом челябинским элитам
23:09
Россияне пожаловались на сбой в работе «Ростелекома»
Соединит семь регионов и сократит время в пути: все, что нужно знать о «путинском автобане» — трассе М-12
23:06
Тюменские власти впервые вмешались в скандал с установкой памятника жене Хана Кучума
23:03
У главы пермской налоговой появились два новых заместителя. Фото
23:01
После череды дождей Москва увидит солнце только на следующей неделе
Мигранты привезли в Россию опасную болезнь: как и почему выросла заболеваемость менингитом
23:01
Как избавиться от колорадского жука: самые безопасные способы
22:56
В Крыму девять часов искали потерявшихся туристов
22:47
Пьяный мужчина вломился в квартиру петербурженки из-за беспечности ее ухажера
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Противник мира с РФ и любимчик Зеленского: кто такой Денис Шмыгаль, ставший новым министром обороны Украины
22:46
Директор департамента ЖКК ХМАО Каров подвергся PR-атаке
22:42
Пашинян похвастался тюремным прошлым
1
22:38
Обелиск в чистом поле: курганцы помолились на месте, где умерла деревня. Фото
4
Китай поможет с кадрами для самого ожидаемого проекта на западе России
22:34
Bloomberg: Доллар вновь начал падать из-за планов Трампа уволить главу ФРС
1
22:32
Темп строительства впечатлил Хуснуллина: когда в Перми откроется новый онкоцентр. Фото
22:32
Из-за отказавших тормозов большегруза на тюменской «трассе смерти» погиб житель ХМАО. Фото
Будут ли наказывать за VPN: комментарии к новому законопроекту
22:24
«Единая Россия» избавит семьи бойцов СВО от расходов на госпошлины
22:22
Украина заявила о готовности к переговорам с Москвой с одним условием
1
22:15
Матери задержанных россиян в Баку впервые встретились с ними
Кремль призвал США оказать давление на Украину: главное из заявлений Пескова 16 июля
22:15
Зеленский нашел для экс-премьера Шмыгаля новую работу
22:15
Проект «Моя карьера с Единой Россией» помог трудоустроить сотни тысяч россиян
22:13
Путин провел встречу с челябинским губернатором Текслером
В Москве попрощались с режиссером Юрием Морозом. Фоторепортаж
22:09
Силовики заинтересовались опальным медиаменеджером мэрии ХМАО. Инсайд
1
22:01
«Единая Россия» поможет семьям участников СВО собрать детей в школу
22:00
Сотни ролей, странная гибель сына и воспитание внучки: как жила Александра Назарова
1
Еще одно село в ДНР оказалось под крылом России: карта СВО на 16 июля
21:59
Путин поручил построить дороги до границ с Казахстаном, Китаем и КНДР
21:52
Путин назвал хитрюгой работника ММК, предложившего изменить условия ипотеки
21:52
Звезду российских сериалов Трескунова* оштрафовали на 50 тысяч рублей
Российские регионы атакованы беспилотниками: карта уничтожений БПЛА за 16 июля
21:50
Путин ждет министра транспорта с докладом по аэропорту Магнитогорска
21:41
Туристический автобус попал в тройное ДТП в Тюмени. Видео
21:38
Дума ХМАО приняла отставку скандального депутата Таги-заде. Инсайд
Парень из шахтерского города снял шедевры для российского кино: в Москве попрощались с Юрием Морозом
21:35
Телеведущую Лазареву* заочно арестовали
21:34
Свердловчане будут ездить в Москву за 17 часов: как строили «путинский автобан» в регионе
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21:34
Екатеринбуржцы разобрали дорогущие билеты на стадионное шоу Басты
В жилом доме под Новосибирском взорвался газ: главное к этому часу
21:24
Путин призвал россиян не затягивать с рождением детей
21:23
У сына лидера азербайджанской диаспоры на Урале прошли обыски. Фото
21:20
День рыбака и концерт органной музыки: как провести выходные в Тюмени
Писателя Бориса Акунина* хотят лишить свободы: хроника уголовного дела
21:20
Глава тюменского IT-департамента рассказал, как спасал айтишников от мобилизации
21:19
Ямал без мусоропереработки, поддержка тундровиков и ремонт железных дорог: события дня в округе
21:19
В ГД объяснили, как закон о штрафах за VPN и смену сим-карт поможет бороться с украинскими киберпреступниками
Как правильно использовать беспилотники и не нарваться на штрафы: краткая инструкция
21:15
Во сколько обойдется проезд по свердловскому участку «путинского автобана». Скрин
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21:10
Минцифры высказалось о нашумевшем законе о штрафах за VPN и смену сим-карт
21:08
Инфляция в России почти остановилась
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21:05
Путин пообещал магнитогорцам новый аэропорт
21:04
Путин открыл долгожданную скоростную трассу в Свердловской области. Фото
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21:00
Десятки тысяч паломников стягиваются к главному храму Екатеринбурга. Фото
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20:59
В Узбекистане взорвалась заправка, есть погибшие
20:55
Путин поставил диагноз мерам поддержки рождаемости
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20:55
Упавшие на человека леса и утерянные видеокарты: главные новости Кургана за 16 июля
20:52
Шойгу припомнил слова Суворова, предостерегая Европу от конфликта с РФ
20:48
«Метеор» из Нижнего Новгорода в Пермь вызвал ажиотаж среди туристов
20:46
Синоптики прогнозируют резкое похолодание в ХМАО
20:40
В Салехарде усиливают антитеррористическую защищенность объектов
20:39
Президент России общается с рабочими ММК. Видео
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Без умысла, без штрафа: депутат объяснил, кого не коснутся новые правила о VPN
20:32
Сына лидера азербайджанской диаспоры на Урале отправили за решетку. Фото
20:30
С курганца хотят списать 6 млн рублей за неправильно выброшенный мусор. Фото
20:29
Реактивная и ядовитая: чем опасна трава амброзия — мнение аллерголога
20:27
Как понять, будет ли урожай картошки: советы садовода
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20:26
Президент России осмотрел уникальное производство в Магнитогорске
20:22
Митрополита УПЦ вызвали в военкомат
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20:20
Аналитики Центробанка понизили прогноз по ключевой ставке
20:20
«Это не магазин, где покупаешь товар»: директор частного детсада из ХМАО — о высоких требованиях и конкуренции
20:14
Школьники, завалившие экзамен, смогут получить рабочую профессию
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20:13
Политолог назвал конечную цель нового закона о штрафах за передачу номеров и пользование VPN
20:12
День памяти Сергия Радонежского 18 июля: что можно, что нельзя, какие традиции
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20:12
В Тюмени изменится маршрут четырех автобусных. Схема
20:08
Мэр из ХМАО заявился на выборы вместе с главным конкурентом от КПРФ
20:04
Жога обрадовался приезду Путина в Магнитогорск
20:03
Для передвижения по ММК президент РФ использует автомобиль. Видео
20:00
Отменен военно-технический форум «Армия»
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20:00
«Не отпустим!»: спикер СФ Матвиенко задержала Муратова ради законов, а не службы в МЧС
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19:52
Курс евро на 17 июля заметно упал
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19:45
Шойгу рассказал, что будет делать ЕС с украденными российскими деньгами
19:45
Сын главного азербайджанца в Екатеринбурге сожалеет, что сбил силовика
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19:42
«Все умрет, кроме искусства»: уральские ювелиры показали, как создают дорогие украшения. Фото
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19:39
Президент России прибыл на ММК
19:38
Президент РФ оценил крупнейший за последние 10 лет инвестпроект ММК
19:37
Венгрия хочет ввести санкции против украинских военачальников
19:36
Прокурору не удалось уволить мэра Краснокамска
19:35
В Тюменской области подготовили проект памятника Хану Кучуму. Фото
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19:31
В Казахстане полицейский стрелял по подчиненным из рогатки
1
19:31
Трамп назвал «аферой демократов» обвинения в его адрес в связях с Эпштейном
19:30
Свердловскую трассу полностью перекрыли из-за ДТП с фурой. Фото
19:26
Национализированная управляющая компания «Южуралзолото» будет продана
19:12
Рождение ребенка — не работа: Голикова раскритиковала идею платить заплату родителям
5
19:12
Гражданин Германии сбежал из страны, чтобы переехать в Челябинскую область
1
19:11
«Русский Шварценеггер», «мокрая курица» и скандалы с BadComedian: Александру Невскому — 54
19:11
Власти ввели для свердловчан новую крупную выплату
19:08
Легендарный торт из 2000-х: чем известна компания, владеющая магазинами «Тамара» в Тюмени
19:03
Юрий Лоза пострадал из-за любви к хорошему звуку
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19:03
Володин отругал главу Минстроя за курение
19:00
Американские неонацисты признались в убийстве полковника СБУ
19:00
Банк требовал 70 тысяч, а получил 22 рубля с наследников курганской заемщицы
18:56
В Екатеринбурге в суд доставили сына главы азербайджанской диаспоры. Фото
18:55
Экс-главу администрации Кирова арестовали за взятку
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18:54
В каких случаях россиян ждет штраф за просмотр экстремистского контента
18:49
Мэр из ХМАО, заговоривший на нескольких языках с помощью ИИ, раскрыл отношение к нейросетям
18:45
В центре Сургута Audi снесла самокатчика. Видео
18:45
Экс-чиновник из Кирова арестован по обвинению во взяточничестве
18:44
Подростки из ХМАО позируют на дорожных знаках, имитируя распятие. Видео
18:44
Суд простил хирургу из ЯНАО мошенничество после заступничества главврача
1
18:44
Экономика в рулоне: эксперты проанализировали, что случилось с туалетной бумагой
1
18:39
Путин прилетел в Магнитогорск
18:37
В Ноябрьске вырастет стоимость проезда в автобусах
18:36
Тюменские врачи спасли мальчика опасным заболеванием сердца, которое обострилось после купания в реке
18:33
Россия помогла подростку вернуться домой с Украины
18:26
Посетителей одного из самых крупных ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали. Видео
18:22
Россиян обязали бороться с борщевиком самостоятельно
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18:20
Фитнес-тренер из Кургана победила в конкурсе красоты: URA.RU нашло модные фото красотки
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18:19
Дмитрий Дюжев и звезды из «Реальных пацанов»: столичные актеры приедут на гастроли в ХМАО
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Охота на питбайкеров: жители Курганской области жалуются на опасные штыри на дорогах. Фото
18:16
Пермячка обвинила администрацию города в смерти собаки. Видео
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Курганцы жалуются на кондукторов, которые списывают больше денег за проезд
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Израиль бомбит столицу Сирии Дамаск. Онлайн-трансляция
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В отношении шеф-редактора The Insider* Тимура Олевского завели дело
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Создатель отмеченной Путиным челябинской песочницы взял федеральную премию. Фото
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Что известно о пермской колонии, где заключенные планировали объявить голодовку
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Под Екатеринбургом подросток на мопеде разбился, влетев в грузовик. Фото
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Израиль ударил авиацией по сирийскому президентскому дворцу. Видео
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СК начал проверку после падения балкона с мужчиной в Кыштыме
17:52
В ХМАО продают установки для добычи нефти крупного банкротного холдинга
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Израиль пригрозил Дамаску новыми «болезненными ударами»
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На лечебном озере в Курганской области пройдет фестиваль с пенным и грязевым шоу. Афиша
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Появились свежие кадры нового зоопарка на Нагорном. Фото
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Пермский ученый раскрыл причину нашествия комаров
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Израиль ударил по генштабу ВС Сирии в Дамаске. Видео
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Экс-губернатор Курской области просится на свободу
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Привет из 90-х: что продается в тюменских магазинах «Ирина» и «Тамара». Фоторепортаж
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ФСИН прокомментировала слухи о голодовке в пермской колонии
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Маск экстренно сменил свой номер после ссоры с Трампом
17:27
Трудовая инспекция поймала компанию из ХМАО на миллионных долгах рабочим
17:25
Российская фигуристка дисквалифицирована за мельдоний
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17:22
Верховная Рада отправила Шмыгаля в отставку с поста премьер-министра Украины
1
17:20
Совфед одобрил заморозку результатов ЕГЭ для участников СВО
17:20
Петр Дранга едет с бесплатным концертом на север Пермского края
17:14
В Челябинске на четыре дня перекроют улицу для празднования Дня металлурга. Скрин
17:14
Экс-мэр Стамбула получил тюремный срок
17:12
В Тюменской области пустырь планируют превратить в густой лес
17:12
Ест все подряд: биолог рассказал, как победить колорадского жука
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17:11
Тюменские перевозчики избавляются от «маршруток»
17:07
Дрон ВСУ убил мужчину в Белгородской области
17:07
Бывшего вице-мэра Троицка Андреева ждет суд по делу о получении взятки
17:06
Самый популярный ледник Ямала собираются покорить сотни человек
17:04
Пермяк украл 17 бутылок вина и напился в лесу. Видео
17:01
В Перми мама малыша заявила о жестоком обращении в частном детском саду. Фото, видео
17:00
Беременным студенткам увеличат пособие
17:00
На газоперерабатывающих заводах в ХМАО установили умные факелы. Фото
16:55
Оплату за детсад хотят отменить в некоторых населенных пунктах РФ
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16:55
Переехавший в Тюмень курганец лишился 40 видеокарт GeForce стоимостью 15 млн
2
16:52
Актриса Муцениеце шокировала поклонников, побрившись налысо. Фото
16:49
В Челябинске бывший владелец ЧЭМК потребовал вернуть активы
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16:48
Челябинский зоозащитник готов взять под опеку льва из Сургута, изъятого у блогера
16:46
Комары, похолодание и переменная облачность: какая погода будет в Кургане и Шадринске 17 июля
16:44
«Надуть хозяина Белого дома»: Шойгу обвинил Европу во внешнеполитическом коварстве
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16:37
Пашинян рассказал, чего на самом деле хочет от России
16:33
Появились подробности проверки подозрительной «Газели» в Москве
16:32
Инфекционист рассказал, путешествие по каким странам может привести к менингиту
16:29
Челябинка получила 14 лет колонии за убийство младенца. Видео
16:24
Избирком зарегистрировал 267 кандидатов в заксобрание Челябинской области
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16:23
Паслер напомнил свердловскому министру про невыполненное обещание, тот покаялся. Видео
16:19
В Пермском крае взлетели цены на шоколад
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16:18
Рестораны Subway в России будут называться иначе
16:18
В ВШЭ раскрыли роль Ямала в «сибиризации» России и повороте на Восток
16:16
Запастись игрушками и магнием: лайфхаки от нейропсихолога из ХМАО, чтобы в отпуске с детьми не сойти с ума
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Золотой Звездой Героя РФ посмертно наградили тюменского бойца
16:10
Пьяный екатеринбуржец сломал кисть приехавшему к нему на помощь медику
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16:08
В ГИБДД назвали причину страшного ДТП в Новосибирской области, где погибло семеро
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16:08
В Челябинске «однушка» окупится в среднем за 14,6 лет
1
16:04
Новый арт-объект в стиле «старой Тюмени» установили на Дзержинского. Фото
16:04
Названы виновные в падении строительных лесов на прохожего в центре Кургана. Видео
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Ректор МГУ нашел большой минус в идее Минпросвещения о детализации дипломов
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Дело о хищениях при реконструкции пермского военного госпиталя передано в суд
15:54
Жители ХМАО ведрами собирают в лесу «царскую» ягоду и продают ее по бешеным ценам
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Дожди и солнце: синоптик рассказал о погоде в Москве и Петербурге в выходные
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264 челябинские многодетные семьи получили бесплатные земельные участки
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Видео Курбангалеевой* вызывают у россиян чувство тревоги и страха
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Суд приговорил бывшего ефрейтора из Челябинска к 23 годам тюрьмы за госизмену
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В тюменском ЦУМе возобновят модные показы
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Хранение BMW на штрафстоянке в ЯНАО обошлось водителю в 1,273 млн рублей
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WSJ: Трамп был удивлен, когда услышал о приостановке поставок Украине
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От сердца до почек: врач рассказал, какие хронические заболевания обостряются летом
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15:36
Самолет из Махачкалы экстренно посадили в Екатеринбурге
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15:35
Екатеринбургский депутат Вихарев отправил на СВО дроны, способные обходить системы глушения связи
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Директору скандального пермского ЧОПа не удалось выйти из СИЗО
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Названа дата, когда будет приниматься заявление на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов
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В Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства
15:16
Тюменские таможенники изъяли более миллиона рублей у пассажиров Рощино
15:15
Пассажиропоток аэропортов ЯНАО составил почти миллион человек
15:15
В ЦАХАЛ заявили об ударе вблизи Генштаба Сирии в Дамаске
15:06
В Тюмени водитель электровелосипеда выплатит 300 тысяч рублей сбитому пенсионеру
15:06
Главу Североуральска официально сняли с должности после критики губернатора
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15:02
ММК заселяет новый дом с гашением половины процентов по ипотеке для сотрудников
15:02
Курган богат талантами: кинолог УФСИН с бельгийской овчаркой одержала победу в Московской области. Фото
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15:01
Российский самолет экстренно сел в Улан-Удэ
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15:01
Водители свадебного кортежа извинились за переполох на дороге в ХМАО. Видео
1
15:00
Армения попросилась в ШОС
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Власти ХМАО определились со списком гостиниц, которые ждет реконструкция
14:56
В ХМАО суд дал 14 лет отсрочки от тюрьмы наркодилерше из-за ее беременности
14:55
Будет трясти: сильные магнитные бури накроют Землю в конце июля 2025
14:55
Тюменский театр кукол представит новый спектакль для взрослых
14:55
Медицинский туризм в Кургане: как алжирец Монсафа в Центре Илизарова избавляется от ложного сустава. Видео
2
14:54
Власти Тюмени ответили, будут ли убирать кондукторов из автобусов
14:51
Почему русских переселенцев, живущих в Свердловской области, депортируют из РФ
5
14:50
В Башкирии всплеск жалоб на работу мобильного интернета
14:48
В Челябинске по проектам КРТ построят несколько крупных микрорайонов
1
14:47
Москвичи массово жалуются на сбой в интернете
14:47
Ресторан, в котором отравились пермские выпускники, просит о досрочном открытии
14:43
Судью, который выстрелил таксисту в ногу, сняли с должности
14:42
В Тюмени поймали блогера, который ради видео выезжал на встречку. Фото
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14:42
ВСУ атаковали автобус в Белгородской области
14:42
Уральский меценат помог снять международные санкции с российского бокса. Фото
14:40
Кремлевский куратор прилетел в Екатеринбург из-за выборов
14:38
В ЯНАО полицейские задержали закладчиков с двумя килограммами мефедрона
14:36
Ретроградный Меркурий 18 июля 2025: что можно и нельзя делать
14:33
Названы основные причины, по которым мигранты едут в Курган
14:32
ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29
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14:31
На трассе ХМАО ввели ограничения из-за ремонта. Карта
14:27
В Екатеринбурге нашли тонны зараженных нектаринов в партии из Узбекистана
14:26
Армения обратилась в ШОС для вступления в организацию
2
14:26
В Екатеринбурге вынесли суровый приговор паре, насиловавшей детей. Фото, видео
14:24
Зеленский пожаловался Трампу на то, как было хорошо при Байдене
14:23
В Омутинском районе Тюменской области начали строить новую школу
14:21
Сколько готовы платить работникам владельцы тюменских ресторанов
14:19
В Минобороны раскрыли подробности мощного прилета по Украине
14:19
ВС РФ расширили зону контроля у Днепропетровской области
14:18
Ребенок в тире оставил без глаза пермского кассира
14:16
В УрФУ создали особое пространство для будущих архитекторов. Фото
14:14
Путин в десятый раз прилетит в Магнитогорск
14:08
Мизулина нашла серьезные проблемы в новом законе о штрафах за Instagram*
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Армия РФ освободила Новохатское в ДНР
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СК возбудил дело после мощного взрыва газа под Новосибирском
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В центре Екатеринбурга закроют движение из-за строителей
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Этногастрофестиваль «Виноград» и «НеОКлассика»: выходные на Ямале. Афиша
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В Перми резко выросло количество продающихся квартир в новостройках
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В Госдуме объяснили, когда все-таки придется платить штраф за пользование Instagram*
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Крупное предприятие ТЭК избавляется от советского наследия в ЯНАО. Фото
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Кремль напомнил Западу о ядерной доктрине РФ
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Потерявшего речь на СВО солдата из Екатеринбурга не могут уволить со службы
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В Перми нашли подрядчика для ремонта гостиницы, где проломили череп цирковому дрессировщику
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Ямал остался без трех мусоросортировочных комплексов
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Следователи показали видео задержания преступной группировки в Кургане
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В Кремле надеются, что остатки разума на Западе не дадут поставить Украине дальнобойное оружие
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Стало известно, где будут курсировать в Екатеринбурге 15 новых трамваев
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СФ назначил Калиновского и Тарибо судьями Конституционного суда РФ
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«Никого ты не спасешь, Лера»: Соседов дал совет Кудрявцевой, что делать с пьющим мужем
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Путин проведет день в Магнитогорске
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Военный судья Тришкин подал в отставку
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Кремль призвал мир оказать давление на Украину
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Врачи требуются в тюремные больницы Пермского края
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Песков напомнил, что ядерная доктрина действует
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Песков ответил, когда состоится телефонный разговор Путина и Трампа
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В Челябинске снизились цены на арендное жилье
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Акции челябинского «Южуралзолота» после национализации подорожали на 30%
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В России определились, будут ли выписываться штрафы за пользование Instagram*
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