16 июля 2025

Силы ПВО уничтожили за полчаса восемь БПЛА над регионами России

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Семь БПЛА были сбиты над территорией Брянской области
Семь БПЛА были сбиты над территорией Брянской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территории Брянской области было уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов, еще один дрон был сбит в Орловской области. Согласно информации, предоставленной Минобороны РФ, боевые расчеты противовоздушной обороны обнаружили и нейтрализовали воздушные цели в период с 23:00 до 23:30 по московскому времени.

«Семь БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, еще один — над территорией Орловской области», — отметили в ведомстве. По данным Минобороны РФ, дежурные расчеты ПВО зафиксировали и ликвидировали цели в промежутке с 23:00 до 23:30 по московскому времени.

В оперативном штабе Белгородской области сообщили об атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских формирований. Согласно предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек: трое мужчин и две женщины с осколочными ранениями были доставлены в больницы. Повреждения получили шесть жилых домов, передает RT.

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На территории Брянской области было уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов, еще один дрон был сбит в Орловской области. Согласно информации, предоставленной Минобороны РФ, боевые расчеты противовоздушной обороны обнаружили и нейтрализовали воздушные цели в период с 23:00 до 23:30 по московскому времени. «Семь БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, еще один — над территорией Орловской области», — отметили в ведомстве. По данным Минобороны РФ, дежурные расчеты ПВО зафиксировали и ликвидировали цели в промежутке с 23:00 до 23:30 по московскому времени. В оперативном штабе Белгородской области сообщили об атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских формирований. Согласно предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек: трое мужчин и две женщины с осколочными ранениями были доставлены в больницы. Повреждения получили шесть жилых домов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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