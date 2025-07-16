16 июля 2025

Курганцы начали ведрами собирать сырые грузди в лесах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сырые грузди прячутся под листвой
Сырые грузди прячутся под листвой Фото:

 Недалеко от Кургана в Каргапольском округе в лесах появились сырые грузди. Грибники их собирают ведрами и пакетами. Об этом местные жители рассказывают в соцсетях.

«В селе Житниковское в березовых колках собирают ведрами и корзинами сырые грузди. У Каргаполья есть сухие грузди, но много червивых», — сообщается в паблике грибников во «ВКонтакте».

Ранее курганские грибники находили лисички и обабки в лесах Юргамышского, Кетовского, Притобольного и Каргапольского округов. Там жители хвастались и урожаем лесных ягод. 

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 Недалеко от Кургана в Каргапольском округе в лесах появились сырые грузди. Грибники их собирают ведрами и пакетами. Об этом местные жители рассказывают в соцсетях. «В селе Житниковское в березовых колках собирают ведрами и корзинами сырые грузди. У Каргаполья есть сухие грузди, но много червивых», — сообщается в паблике грибников во «ВКонтакте». Ранее курганские грибники находили лисички и обабки в лесах Юргамышского, Кетовского, Притобольного и Каргапольского округов. Там жители хвастались и урожаем лесных ягод. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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