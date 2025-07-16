Сырые грузди прячутся под листвой
Недалеко от Кургана в Каргапольском округе в лесах появились сырые грузди. Грибники их собирают ведрами и пакетами. Об этом местные жители рассказывают в соцсетях.
«В селе Житниковское в березовых колках собирают ведрами и корзинами сырые грузди. У Каргаполья есть сухие грузди, но много червивых», — сообщается в паблике грибников во «ВКонтакте».
Ранее курганские грибники находили лисички и обабки в лесах Юргамышского, Кетовского, Притобольного и Каргапольского округов. Там жители хвастались и урожаем лесных ягод.
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