ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Два беспилотных летательных аппарата были сбиты средствами противовоздушной обороны на подлете к Москве в ночь на 17 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил Сергей Собянин в своем telegram-канале.
В течение трех часов, с 20:00 до 23:00 по московскому времени 16 июля, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 самолетных беспилотников, запущенных Вооруженными силами Украины, сообщает Министерство обороны РФ. Наибольшее количество дронов было ликвидировано в небе над Белгородской областью, также атаки были отражены в Брянской и Липецкой областях. Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотника в Белгородской области пострадали водитель и пассажир автобуса, напоминает «Национальная служба новостей».
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