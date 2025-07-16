Мужчина с пистолетом ворвался в челябинскую ветеринарную клинику «Зоомакс» и потребовал увидеть свою собаку. Подробности инцидента, который попал на камеры видеонаблюдения, рассказала URA.RU руководитель клиники.
«Щенок ротвейлера с пироплазмозом находился у нас на лечении, шел на поправку. Собака находилась в стационаре, который открыт для посещений владельцев, ее никто не скрывал. Владелец же начал угрожать нам пистолетом, чтобы увидеть свою собаку», — сообщила руководитель клиники Яна.
Мужчина с пистолетом прошел мимо администратора в стационар, где в этот момент его супруга разговаривала с врачом. Он направил пистолет на врача и на жену и потребовал увидеть собаку. Очевидцы отметили, что он явно находился в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент администратор выпроводила посетителей клиники, а также вызвала охрану и полицию.
«Все были очень напуганы. Его супруга нам сообщила, что он постоянно направляет пистолет на нее и других людей», — добавила руководитель клиники.
Мужчина посещал клинику утром и видел щенка, поэтому причины такого поведения остались для всех непонятными. Супруги покинули клинику, после чего сотрудникам сообщили, что неадекватного мужчину задержали на соседней улице.
Владелица клиники уточнила, что щенок получил лечение, сейчас его состояние удовлетворительное. Его планируют передать владельцам уже сегодня.
Обновлено в 16:35
Как уточнили в пресс-службе полиции Челябинска, сообщение об инциденте зарегистрировано в отделе полиции «Советский». Мужчина 1997 года рождения оперативно задержан, он находился в состоянии алкогольного опьянения, составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ.
Пневматический пистолет, который находится в свободной продаже и не требует разрешения, изъят. Установление обстоятельств произошедшего продолжается, решается вопрос о квалификации совершенного деяния.
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