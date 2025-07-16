«Чистки продолжаются»: в ХМАО уволили опального медиаменеджера мэрии

Мэрия Пыть-Яха (ХМАО) в одностороннем порядке расторгла контракт с директором телекомпании «Пыть-Яхинформ» Жанетой Матрунич, отставки которой по отрицательным основаниям требовала прокуратура. Об этом URA.RU сообщил источник в медиаистеблишменте города.
«В администрации и подведомственных учреждениях продолжаются чистки старой команды. С Матрунич расторгнут контракт. Она вышла с больничного и получила расчет и трудовую на руки», — уточнил собеседник агентства.
В администрации подтвердили отставку медиаменеджера. «Контракт с Матрунич расторгнут в одностороннем порядке», — пояснили в мэрии.
Матрунич в беседе с журналистом URA.RU заявила о политической подоплеке своего увольнения. «Все стимулирующие выплаты согласовывались руководством города (речь идет о предыдущих командах мэрии — прим. URA.RU). Я намерена оспорить увольнение и обратиться в суд», — прокомментировала медиаменеджер.
Источник в политических кругах муниципалитета назвал причиной увольнения Матрунич «накопившуюся совокупность факторов». «Новый мэр Сергей Елишев намерен избавиться от сотрудников с негативным или токсичным бэкграундом, а также разбить клановость. А к Матрунич много вопросов у силовиков — начиная от требования прокуратуры и заканчивая интересом ОБЭП к ее стимулирующим выплатам», — пояснил инсайдер.
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