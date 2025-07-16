16 июля 2025

Пермяк, устроивший стрельбу в магазине, ранее был судим

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя
Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя Фото:

Житель Перми, который устроил стрельбу из оружия в магазине «Монетка» в микрорайоне Парковый, задержан сотрудниками Росгвардии. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

«Мужчина был задержан правоохранителями. Ему 38 лет. Ранее он был судим», — сообщает Properm со ссылкой на свои источники.

Стрельба произошла вечером 16 июля в магазине «Монетка» на улице Желябова. У кассира не оказалось сдачи, тогда мужчина пришел в бешенство и открыл стрельбу. На место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии. Чтобы задержать нарушителя, им пришлось стрелять по колесам его авто.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Перми, который устроил стрельбу из оружия в магазине «Монетка» в микрорайоне Парковый, задержан сотрудниками Росгвардии. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. «Мужчина был задержан правоохранителями. Ему 38 лет. Ранее он был судим», — сообщает Properm со ссылкой на свои источники. Стрельба произошла вечером 16 июля в магазине «Монетка» на улице Желябова. У кассира не оказалось сдачи, тогда мужчина пришел в бешенство и открыл стрельбу. На место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии. Чтобы задержать нарушителя, им пришлось стрелять по колесам его авто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...