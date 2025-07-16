Пермяк, устроивший стрельбу в магазине, ранее был судим

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя
Житель Перми, который устроил стрельбу из оружия в магазине «Монетка» в микрорайоне Парковый, задержан сотрудниками Росгвардии. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
«Мужчина был задержан правоохранителями. Ему 38 лет. Ранее он был судим», — сообщает Properm со ссылкой на свои источники.
Стрельба произошла вечером 16 июля в магазине «Монетка» на улице Желябова. У кассира не оказалось сдачи, тогда мужчина пришел в бешенство и открыл стрельбу. На место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии. Чтобы задержать нарушителя, им пришлось стрелять по колесам его авто.
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