Обломки беспилотника упали на территорию предприятия в Тульской области

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На месте оперативно работают экстренные службы
На месте оперативно работают экстренные службы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тульской области были зафиксированы падения обломков БПЛА на территорию предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, а также обнаружены в населенных пунктах», — написал Миляев в своем telegram-канале. На месте оперативно работают экстренные службы. В результате инцидента никто не пострадал.

Подразделения ПВО Минобороны России успешно уничтожили три беспилотника во время отражения вражеской атаки. Власти предупреждают жителей региона о возможной опасности неразорвавшихся частей беспилотников. Жителям настоятельно рекомендуется сохранять бдительность, не приближаться и не трогать подозрительные предметы. В случае обнаружения обломков БПЛА необходимо немедленно сообщать об этом в экстренные службы по телефонам: 01, 101, 112.

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В Тульской области были зафиксированы падения обломков БПЛА на территорию предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. «Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, а также обнаружены в населенных пунктах», — написал Миляев в своем telegram-канале. На месте оперативно работают экстренные службы. В результате инцидента никто не пострадал. Подразделения ПВО Минобороны России успешно уничтожили три беспилотника во время отражения вражеской атаки. Власти предупреждают жителей региона о возможной опасности неразорвавшихся частей беспилотников. Жителям настоятельно рекомендуется сохранять бдительность, не приближаться и не трогать подозрительные предметы. В случае обнаружения обломков БПЛА необходимо немедленно сообщать об этом в экстренные службы по телефонам: 01, 101, 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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