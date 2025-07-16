16 июля 2025

Паслер заручился поддержкой Хуснуллина при расширении ЕКАД. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство дороги начнут в 2025 году
Строительство дороги начнут в 2025 году Фото:

Вице-премьер Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером после открытия трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Главной темой разговора стало расширение ЕКАД и продление «путинского автобана», рассказал Хуснуллин в своем telegram-канале.

«Денис Владимирович поднял вопрос о расширении северной части ЕКАД. Это важнейшая транспортная артерия Екатеринбурга. Будем его прорабатывать», — написал вице-премьер. Он отметил, что Паслер держит на личном контроле продолжение строительства М-12, большая часть которой будет проходить по Среднему Уралу.

Расширять до шести полос планируют участок северного полукольца ЕКАД, связывающий дублер Сибирского тракта и Режевской тракт. Строительство начнут в 2025 году. Проект реконструкции уже получил положительное заключение госэкспертизы. Расчетная скорость движения на этом участке составит 120 километров в час.

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Вице-премьер Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером после открытия трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Главной темой разговора стало расширение ЕКАД и продление «путинского автобана», рассказал Хуснуллин в своем telegram-канале. «Денис Владимирович поднял вопрос о расширении северной части ЕКАД. Это важнейшая транспортная артерия Екатеринбурга. Будем его прорабатывать», — написал вице-премьер. Он отметил, что Паслер держит на личном контроле продолжение строительства М-12, большая часть которой будет проходить по Среднему Уралу. Расширять до шести полос планируют участок северного полукольца ЕКАД, связывающий дублер Сибирского тракта и Режевской тракт. Строительство начнут в 2025 году. Проект реконструкции уже получил положительное заключение госэкспертизы. Расчетная скорость движения на этом участке составит 120 километров в час.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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