Вице-премьер Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером после открытия трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Главной темой разговора стало расширение ЕКАД и продление «путинского автобана», рассказал Хуснуллин в своем telegram-канале.
«Денис Владимирович поднял вопрос о расширении северной части ЕКАД. Это важнейшая транспортная артерия Екатеринбурга. Будем его прорабатывать», — написал вице-премьер. Он отметил, что Паслер держит на личном контроле продолжение строительства М-12, большая часть которой будет проходить по Среднему Уралу.
Расширять до шести полос планируют участок северного полукольца ЕКАД, связывающий дублер Сибирского тракта и Режевской тракт. Строительство начнут в 2025 году. Проект реконструкции уже получил положительное заключение госэкспертизы. Расчетная скорость движения на этом участке составит 120 километров в час.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!