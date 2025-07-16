Путин открыл долгожданную скоростную трассу в Свердловской области

Путин открыл участок трассы М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург
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Продлить федеральную трассу до Екатеринбурга предложил Путин
Продлить федеральную трассу до Екатеринбурга предложил Путин Фото:

Президент России Владимир Путин в формате ВКС открыл свердловский участок трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург (в народе — «путинский автобан») от города Дюртюли до поселка Ачит. В мероприятии принял участие врио губернатора Денис Паслер.

«Сегодня [16 июля] мы открываем новый участок дороги, он станет важной частью трассы М-12 „Восток“. С его введением в строй современная магистраль свяжет Москву с Екатеринбургом, ведущим научным и культурным центром России», — сказал Путин по ВКС.

По его словам, на всем протяжении трассы организовано скоростное движение без светофоров, благодаря чему затраченное время на дорогу сократится в два раза. «Хороший стимул получит развитие внутреннего туризма. Экономический эффект почувствуют регионы, по которым проходит трасса», — отметил президент, добавив, что новая дорога повысит инвестпотенциал и деловую активность субъектов. Это, по мнению Путина, приведет к запуску новых производств.

Масштабное строительство федеральной трассы стартовало в 2021 году, когда Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В октябре 2023 года глава государства торжественно открыл второй участок дороги Пермь — Екатеринбург. Изначально запустить движение по всей трассе планировали в конце 2024-го, но дату несколько раз сдвигали. В Свердловской области М-12 вольется в Пермский тракт от Ачита.

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Президент России Владимир Путин в формате ВКС открыл свердловский участок трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург (в народе — «путинский автобан») от города Дюртюли до поселка Ачит. В мероприятии принял участие врио губернатора Денис Паслер. «Сегодня [16 июля] мы открываем новый участок дороги, он станет важной частью трассы М-12 „Восток“. С его введением в строй современная магистраль свяжет Москву с Екатеринбургом, ведущим научным и культурным центром России», — сказал Путин по ВКС. По его словам, на всем протяжении трассы организовано скоростное движение без светофоров, благодаря чему затраченное время на дорогу сократится в два раза. «Хороший стимул получит развитие внутреннего туризма. Экономический эффект почувствуют регионы, по которым проходит трасса», — отметил президент, добавив, что новая дорога повысит инвестпотенциал и деловую активность субъектов. Это, по мнению Путина, приведет к запуску новых производств. Масштабное строительство федеральной трассы стартовало в 2021 году, когда Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В октябре 2023 года глава государства торжественно открыл второй участок дороги Пермь — Екатеринбург. Изначально запустить движение по всей трассе планировали в конце 2024-го, но дату несколько раз сдвигали. В Свердловской области М-12 вольется в Пермский тракт от Ачита.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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