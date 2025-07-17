Стал известен наиболее вероятный кандидат на пост украинского посла в США

В Офисе президента Украины рассматривают кандидата на пост посла страны в США — наиболее вероятно должность может получить министр юстиции Ольга Стефанишина. Об этом сообщило издание «Украинская правда».
«В Офисе президента Украины рассматривают кандидатуру главы Минюста Ольги Стефанишиной на должность посла страны в США», — передает издание со ссылкой на свои источники. Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль займет пост министра обороны страны, а нынешнего главу оборонного ведомства Рустема Умерова рассматривают на пост посла Украины в США.
По данным «Украинской правды», вопрос о его кандидатуре до сих пор остается открытым. На данный момент нет точной информации о том, какой пост может получить Умеров в случае утверждения Стефанишиной на должность посла.
Действующий же посол Оксана Маркарова может покинуть свою должность. Такое решение связано с критикой в ее адрес со стороны ряда представителей Республиканской партии США.
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