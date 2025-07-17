Стал известен наиболее вероятный кандидат на пост украинского посла в США

«Украинская правда»: послом Украины в США может стать глава Минюста Стефанишина
© Служба новостей «URA.RU»
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На Украине считают, что наиболее вероятным кандидатом на пост посла в США является Ольга Стефанишина
На Украине считают, что наиболее вероятным кандидатом на пост посла в США является Ольга Стефанишина Фото:

В Офисе президента Украины рассматривают кандидата на пост посла страны в США — наиболее вероятно должность может получить министр юстиции Ольга Стефанишина. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

«В Офисе президента Украины рассматривают кандидатуру главы Минюста Ольги Стефанишиной на должность посла страны в США», — передает издание со ссылкой на свои источники. Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль займет пост министра обороны страны, а нынешнего главу оборонного ведомства Рустема Умерова рассматривают на пост посла Украины в США.

По данным «Украинской правды», вопрос о его кандидатуре до сих пор остается открытым. На данный момент нет точной информации о том, какой пост может получить Умеров в случае утверждения Стефанишиной на должность посла.

Действующий же посол Оксана Маркарова может покинуть свою должность. Такое решение связано с критикой в ее адрес со стороны ряда представителей Республиканской партии США. 

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В Офисе президента Украины рассматривают кандидата на пост посла страны в США — наиболее вероятно должность может получить министр юстиции Ольга Стефанишина. Об этом сообщило издание «Украинская правда». «В Офисе президента Украины рассматривают кандидатуру главы Минюста Ольги Стефанишиной на должность посла страны в США», — передает издание со ссылкой на свои источники. Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль займет пост министра обороны страны, а нынешнего главу оборонного ведомства Рустема Умерова рассматривают на пост посла Украины в США. По данным «Украинской правды», вопрос о его кандидатуре до сих пор остается открытым. На данный момент нет точной информации о том, какой пост может получить Умеров в случае утверждения Стефанишиной на должность посла. Действующий же посол Оксана Маркарова может покинуть свою должность. Такое решение связано с критикой в ее адрес со стороны ряда представителей Республиканской партии США. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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