Что произойдет с ценами на новые ЖК на северо-западе Челябинска

Рынок новостроек в Челябинске, особенно в северо-западной части города, продолжает демонстрировать активность и рост. Сегодня на Новоградском тракте ведется масштабное строительство нескольких жилых комплексов, таких как «Шишкин», «Новиль», «Парковый Премиум». Эти проекты привлекают внимание покупателей и инвесторов благодаря выгодному расположению и качественной инфраструктуре. Цены на данные ЖК поднимутся к осени, сообщил основатель АН «ДАН Недвижимость» Валентин Корытный.
«Спрос на новостройки в этом районе остается высоким. Северо-запад традиционно считается привлекательным для жизни районом, что обусловлено развитой транспортной доступностью, близостью к природе и перспективами развития инфраструктуры. Многие выбирают новостройки как для собственного проживания, так и для инвестиций. Высокий интерес поддерживается за счет присоединения близлежащих посёлков к городской черте, что расширяет возможности для комфортной жизни и предлагает пока выгодную цену», — отметил Корытный.
Как отметил эксперт, цены на жилье в новых комплексах северо-западной части города показывают тенденцию к росту. Рост стоимости обусловлен спросом, а также выбором современных планировочных решений. Увеличение расходов на строительство влияет на повышение цен. Прогнозируется, что к осени цены вырастут в среднем на 3-7%, особенно в наиболее популярных комплексах.
Согласно текущим тенденциям и экспертным оценкам, спрос на новостройки сохранится на высоком уровне, а цены продолжат расти. Потенциальные покупатели сейчас стремятся успеть приобрести жилье до осеннего подъема цен. Застройщики планируют запуск новых проектов, что позволит расширить выбор для покупателей, но при этом не снизит общий уровень цен.
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